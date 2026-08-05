¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido amistoso de pretemporada? Horario y dónde ver el triangular contra Udinese y Nottingham Forest por TV y en directo

El FC Barcelona sigue adelante con su preparación durante la pretemporada. Después de vencer al Europa (4-1) y empatar contra el Birmingham (2-2), el conjunto azulgrana centra ahora sus esfuerzos en su próximo desafío, el torneo Friuli Venezia Giulia Cup en Udine.

La competición contará con un formato singular y se disputará en el estadio Bluenergy de Udine (Italia). El Barça compartirá cartel con el Udinese italiano y el Nottingham Forest inglés en un formato de torneo triangular con tres partidos de 45 minutos cada uno. De esta forma, cada los tres equipos jugarán contra ellos y el vencedor de cada parte recibirá tres puntos, el ganador por penaltis recibirá dos y un punto se otorgará al equipo derrotado en penaltis.

Álvaro Cortés y Xavi Espart jugadores de la Masia en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 en las instalaciones de la selección inglesa de fútbol de Saint George’s Park Hotel Hilton en Birmingham UK Foto: Dani Barbeito / Dani Barbeito / SPO

El programa lo estrenará el Udinese - Nottingham Forest y le seguirán el FC Barcelona - Nottingham Forest y el Udinese - FC Barcelona. El conjunto azulgrana tendrá dos partes de 45 minutos contra dos equipos distintos para continuar con su puesta a punto antes de su estreno oficial en LaLiga, que será el domingo 23 de agosto contra el Elche a las 21:30 horas (CEST).

¿Cuándo juega el Barcelona contra el Udinese y Nottingham Forest amistoso de pretemporada?

Los partidos entre Barça, Udinese y Nottingham Forest, correspondientes a la pretemporada 2026/27, se disputarán el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 20:00 horas (CEST). Se tratarán de tres partidos de 45 minutos; el Udinese - Nottingham Forest abrirá la jornada a las 20:00h, el FC Barcelona - Nottingham Forest será a las 21:00h y el Udinese - FC Barcelona, a las 22:00h. Los partidos se jugarán en el estadio Bluenergy de Udine (Italia).

¿Dónde ver el Barcelona - Nottingham Forest y Barcelona - Udinese amistoso de pretemporada por TV y en directo?

En España y el resto del mundo, el partido amistoso de pretemporada del FC Barcelona contra Nottingham Forest y Udinese se podrá ver en exclusiva en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

En el caso particular de Catalunya, los partidos del Barça en pretemporada se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

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