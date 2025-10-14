El Barça tiene un problema: alarma para el clásico

El último parón de selecciones ha sido dramático para el Barça. Si ya en anteriores ventanas internacionales cundió el pánico (lesiones de Gavi y Lamine, entre otros), esta ha sido especialmente sangrante para el club azulgrana en un momento de la temporada que es crucial para los de Hansi Flick. El FC Barcelona viene de dos derrotas consecutivas ante el PSG en la Champions League (1-2) y frente al Sevilla en LaLiga (4-1), tienen por delante dos partidos para recuperarse en ambas competiciones (Girona y Olympiacos). y sobre todo, en el horizonte está el clásico del próximo 26 de octubre. Quedan apenas 11 días para la cita del Bernabéu y la incertidumbre sobre qué once podrá alinear el técnico alemán es máxima.

Robert Lewandowski marca el segundo gol de Polonia ante Lituania con este impresionante cabezazo / @centerofgoals

Los que vuelven

Actualmente, en la plantilla del FC Barcelona hay 8 futbolistas sin el alta médica y un noveno, Ferran Torres, que regresó antes de hora de la concentración con la selección española por una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, pero sin lesión asociada. El club azulgrana no le dio de baja, pero sí informó que el valenciano seguiría un plan específico. Se espera que pueda estar el sábado en Montjuïc frente al Girona (16.15h) y si no se resiente, en el clásico.

Además de Ferran, deberían estar a punto Lamine Yamal y Fermín López. A la espera del alta médica, ya se entrenan con el grupo y lo más normal es que tengan minutos contra Girona y Olympiacos, y sobre todo, llegar con todas las garantías al Santiago Bernabéu.

Así pues, tres son los jugadores que deberían estar en el clásico sin problemas (Ferran Torres, Lamine Yamal y Fermín López) y cinco los que se lo perderán por lesión. Seguro, los lesionados de larga duración, los porteros Joan Garcia y Marc-André Ter Stegen y el centrocampista Gavi, que el pasado 23 de septiembre se sometió a una artroscopia en el menisco interno.

Las bajas seguras

En este desdichado parón de selecciones han caído dos futbolistas más. Uno, Dani Olmo, tiene muy complicado llegar a la cita del Santiago Bernabéu, y el otro, Robert Lewandowski, está descartado. El egarense, con versiones distintas entre la RFEF y el propio seleccionador sobre si ya tenía molestias o no cuando llegó a la concentración de la Roja, recibió la buena noticia de que no sufre rotura muscular, pero sí lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le tendrá entre dos y tres semanas de baja. Aun en las previsiones más optimistas, apurar para el clásico, y más con sus precedentes, no parece la mejor opción.

La Posesión 3x05: Toda la verdad de la lesión de Dani Olmo / SPORT TV

Lewy, por su parte, estará en el dique seco entre tres y cinco semanas tras lesionarse con Polonia. El 'killer' azulgrana marcó un gol y completó los 90 minutos en Lituania, así que el comunicado médico ha supuesto un mazazo. El de Varsovia sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y el clásico es una utopía.

La gran duda

La principal incógnita en estos momentos es la de Raphinha. El delantero no se ha recuperado como se esperaba de su lesión en el bíceps femoral y está descartado para el derbi de este sábado frente al Girona. El brasileño se lesionó en Oviedo con el Barça, en este caso no ha sido con su selección, y el principal problema es que en los últimos días se habría resentido.

Raphinha abandona la Ciutat Esportiva mientras los disponibles siguen entrenando. / Carlos MONFORT

Así las cosas, el Barça afrontaría el clásico con las bajas de Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Lewandowski y casi seguro Dani Olmo, y habrá que cruzar los dedos para que Lamine Yamal, Fermín y Ferran no se resientan... y claro, que no caiga lesionado nadie más.