FC BARCELONA
¿Cuándo juega el Barcelona en pretemporada? Calendario, fechas, horarios y rivales de los partidos amistosos
Consulta el calendario del Barça en la pretemporada, con las fechas de los partidos, los horarios y los rivales
El Mundial 2026 acaba de cerrar el telón, pero el balón no para de rodar. Con la victoria de España ante Argentina, partido en el que hubo gran representación de futbolistas azulgranas, el fútbol de selecciones da paso al de clubes con el grueso de los grandes equipos de España y de Europa empezando a disputar sus primeros compromisos a lo largo de los próximos días. En el caso particular del Barça, el regreso a la acción tendrá lugar este mismo viernes.
El hecho de venir de disputar el Mundial más largo de la historia, sumado al inminente inicio de competición en las grandes ligas, ha comprimido considerablemente el calendario de amistosos de la mayoría de equipos. Este año no habrá lugar para giras por otros continentes. El conjunto azulgrana, por ejemplo, afronta un viaje a Inglaterra como desplazamiento más lejano en este periodo previo de preparación.
Los primeros ensayos del Barça antes del inicio de la temporada 2026/27 serán el CE Europa en un partido que se disputará a puerta cerrada y el Birmingham City en suelo inglés. Ya entrados en agosto, el conjunto azulgrana disputará un triangular amistoso con el Udinese y el Nottingham Forest como rivales más probables y el tradicional Trofeu Joan Gamper ante un equipo todavía por confirmar.
El calendario del Barça en pretemporada: fechas, horarios y rivales
24/07 - Barça vs Europa: 14:00 horas (CEST)
31/07 - Birmingham vs Barça: 20:45 horas (CEST)
08/08 - Amistoso triangular
19/08 - Trofeu Joan Gamper
¿Dónde ver los partidos del Barça en pretemporada por TV y en directo?
Los partidos del Barça en pretemporada contra el Birmingham City y el Trofeu Joan Gamper se podrán ver a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.
Estos dos amistosos del Barça también se podrán ver en streaming a través de YouTube con el Pack Premium Members. Respecto al primero frente al Europa, que se disputará a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva, no habrá señal televisiva.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la pretemporada del FC Barcelona a través de nuestras narraciones en directo, así como crónicas, mejores declaraciones y últimas noticias.
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