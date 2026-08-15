¿Por qué el Barcelona no juega su partido de Liga de la Jornada 1 este fin de semana?

LaLiga EA Sports está preparada para abrir el telón de la temporada 2026/27. Este fin de semana, del sábado 15 de agosto al lunes 17, una buena parte de los equipos del campeonato español iniciarán su andadura por el campeonato liguero, con algunas excepciones de equipos que deberán esperar todavía unos días para debutar en el torneo.

Es el caso del FC Barcelona, uno de los principales equipos afectados por la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México este verano. El club azulgrana arranca la temporada con la misión de levantar el tercer título de Liga consecutivo a los mandos de Hansi Flick, que ha convertido al equipo en una máquina de ganar en el campeonato nacional.

Los jugadores del Barça celebran el Mundial con España / SeFútbol

Sin embargo, el estreno del Barça en LaLiga EA Sports 2026/27 se hará esperar. No será hasta el domingo 23 de agosto cuando el equipo azulgrana debute en el campeonato liguero contra el Elche a las 21:30 horas (CEST) con motivo de la Jornada 2, un inicio fuera de calendario que responde a un motivo común.

¿Por qué el Barcelona no juega su partido de Liga ni sábado ni domingo?

Debido a la presencia de jugadores azulgranas en las rondas finales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, la competición acordó que los equipos con presencia mundialista en las selecciones a partir de semifinales empezarían más tarde LaLiga. Todo con el objetivo de recuperar a toda su plantilla tras las cortas vacaciones de sus futbolistas y poder competir en igualdad de condiciones, pues el resto de equipos sí podrán disfrutar de toda su plantilla desde hace semanas.

En el caso del Barça, con jugadores tanto en semifinales en Francia e Inglaterra como en la final con España, la disputa de la Jornada 1 no será este fin de semana del sábado 15 de agosto al lunes 17. En su lugar, el partido que debía disputarse contra el Athletic Club de la primera fecha de la competición nacional, se celebrará el jueves 27 de agosto a las 21:00 horas (CEST), cuatro días después de su estreno liguero en la Jornada 2.

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No es el único equipo afectado, pues el Atlético de Madrid - Málaga CF se disputará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas (CEST), el Valencia CF - Real Betis el martes 25 de agosto a las 21:00 horas (CEST) y el Real Madrid - Real Sociedad el miércoles 26 de agosto a las 21:00 horas (CEST). Los partidos mencionados tienen, como mínimo, un jugador en la plantilla de alguno de los dos equipos participantes que participó en las rondas finales del Mundial.