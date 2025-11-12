El Barça tiene un plan con Marc Bernal

Marc Bernal es, de alguna manera, 'víctima' del síndrome que sufre el Barça con las lesiones. Sobre todo el caso de Gavi provoca que desde el club azulgrana se vaya con un gran tiento en la gestión de sus minutos. Pero ya están a punto de cumplirse dos meses desde que el centrocampista de Berga recibió el alta médica para volver a jugar después de su larga lesión de rodilla, que le mantuvo de baja más de un año.

Marc Bernal en modo bestia ¡se deja el alma por ganar! / FC BARCELONA

32 minutos en 5 partidos

Desde su regreso, Bernal apenas ha jugado media hora repartida en cinco partidos. Volvió a pisar el césped en partido oficial en el tramo final de la goleada 6-0 al Valencia en el Estadi Johan Cruyff y también tuvo participación, aunque muy reducida, en la Champions League frente a París Saint-Germain y Olympiacos, y en LaLiga contra el Oviedo para enlazar cinco partidos consecutivos sin minutos y volver a tenerlos, aunque de manera testimonial, en Vigo.

Marc Bernal está con muchas ganas de contar con un mayor protagonismo en el equipo azulgrana y de ir sumando minutos de calidad, aunque entiende la situación y que en el staff técnico se priorice la precaución. Ya desvelamos en su día en SPORT que cuando el centrocampista quería regresar con motivo del Trofeu Joan Gamper en la pretemporada, Hansi Flick le paró y le dijo: "Te quiero para quince años, no para un partido".

Pacto en el Catalunya-Palestina

En este sentido, el partido entre Catalunya y la selección de Palestina que se disputará el próximo 18 de noviembre en el Estadi Olímpic Lluís Companys le irá muy bien tanto al propio jugador como al FC Barcelona para que Marc Bernal pueda tener en la selección catalana los minutos que son más difíciles de conseguir en el conjunto azulgrana. El pacto y lo que se ha hablado, según ha podido saber SPORT, consiste en que tendrá los primeros 45 minutos del partido. Aunque no sea un encuentro de competición, supondrá un paso adelante para el futbolista y su necesidad de volver a reencontrar sensaciones más allá de los apenas diez minutos que está teniendo, con suerte, en el Barça. Además de no haber entrado esta vez en la lista de la sub-21.

Sentirse bien en el amistoso con Catalunya e incluso demostrar que está para jugar más también le puede abrir las puertas de cara al próximo partido del Barça, el día 22 de noviembre contra el Athletic Club. Frenkie de Jong está sancionado y Pedri todavía no habrá vuelto. Marc Casadó, por su parte, se quedó sin jugar en Balaídos por un pinchazo muscular en el aductor, aunque después, el de Sant Pere de Vilamajor recibió un diagnóstico tranquilizador.