El Barça, pendiente del OK de la UEFA para jugar la Champions League en el Spotify Camp Nou

Ya es una realidad y el FC Barcelona estrenará el Spotify Camp Nou en partido oficial este domingo contra el Athletic Club tras haber recibido del Ajuntament de Barcelona la licencia 1B. El Barça ya sabe que no deberá volver a Montjuïc para LaLiga (ni para la Copa del Rey), pero ahora el objetivo es ir más allá y disfrutar también del nuevo estadio en la competición europea. Desde el club se espera el OK de la UEFA para recibir el próximo 9 de diciembre al Eintracht de Frankfurt en el coliseo azulgrana.

Barça One

Desde la entidad se considera que se cumple con todos los requisitos necesarios y que el organismo del fútbol europeo hará una excepción a la regla de que los equipos de la Champions League solo pueden utilizar un estadio como local durante toda la fase Liga. Una regla que, de no modificarse por ‘causa mayor’ como alega el Barça, supondría tener que seguir jugando en Montjuïc ante el Eintracht y el Copenhague (este partido, el 28 de enero) cuando el resto de partidos los estará disputando ya en el Spotify Camp Nou, con la agravante económica, y también social y deportiva que implicaría no poder utilizar el Spotify Camp Nou en los dos próximos partidos europeos en casa.

El club es muy optimista

Pero el Barça está convencido de que la UEFA dará el OK y se trabaja en ello porque el caso del Barça no infringe el espíritu de la norma, que es el de garantizar que un equipo no vaya cambiando de estadio por capricho o porque le conviene según el riva.. La situación del club azulgrana es clara, ha habido una demora en las obras que ha impedido arrancar la Champions League en el nuevo estadio, pero ahora ya se dispone de la licencia que permite agrupar a 45.401 espectadores con plenas garantías.

Es por todo ello que se espera una respuesta positiva en los próximos días. Hay lógicamente más margen que el que se tenía de cara al partido contra el Athletic Club si no hubiera llegado este lunes la aprobación del Ajuntament de Barcelona y se han dado todos los pasos necesarios para albergar partidos europeos.

En el caso de que la UEFA no diera la aprobación, el FC Barcelona no podría jugar la Champions League en el Spotify Camp Nou hasta la llegada de las eliminatorias, ya sean los octavos de final en caso de quedar entre los primeros 8 clasificados de la fase Liga (en la actualidad, los de Hansi Flick son undécimos en la clasificación) o si se viera obligado a jugar el play-off de dieciseisavos en el caso de quedar entre el 9 y 24 clasificado.

El deseo de Laporta

En el caso de que la UEFA no diera la aprobación, el FC Barcelona no podría jugar la Champions League en el Spotify Camp Nou hasta la llegada de las eliminatorias, ya sean los octavos de final en caso de quedar entre los primeros 8 clasificados de la fase Liga (en la actualidad, los de Hansi Flick son undécimos) o si se viera obligado a jugar el play-off de dieciseisavos en el caso de quedar entre el 9 y 24 clasificado.

Joan Laporta ya expresó cuando el FC Barcelona se ejercitó en el Spotify Camp Nou como prueba piloto que “cuando tengamos el permiso para jugar con 45.000 espectadores en Liga, intentaremos iniciar las gestiones de la Champions, que nos concedan la autorización para jugar la fase Liga aquí. No puedes jugar en dos estadios si quieres obtener ventajas, pero nosotros hemos jugado en Montjuïc forzosamente”. Y ese momento, por fin ha llegado.