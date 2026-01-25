Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo

Indignación en la COPE

En la COPE no estaban hablando del arbitraje cuando perjudicaba al Barça. Tras la primera decisión que perjudica el Oviedo se han indignado todos a coro: "Es imposible que el árbitro lo haya visto, esto tendría que ser un mes de nevera, tu no puedes inventarte algo, lo ha pitado el público"