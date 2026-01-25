En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Barcelona - Oviedo: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona - Oviedo de la jornada 21 de la fase de LaLigaa
Más polémicas
"No se pueden pitar cosas que no se ven". Torquemada tampoco lo entiende en Catalunya Ràdio
Indignación en la COPE
En la COPE no estaban hablando del arbitraje cuando perjudicaba al Barça. Tras la primera decisión que perjudica el Oviedo se han indignado todos a coro: "Es imposible que el árbitro lo haya visto, esto tendría que ser un mes de nevera, tu no puedes inventarte algo, lo ha pitado el público"
Precipitación
Marc Guillen en RAC1: "El Barça se precitpita, quiere correr demasiado. Poco a poco, asociarse, acular al rival y ya llegará el gol"
Gritos
En Catalunya Ràdio apuntan que Flick está gritando a Dani Olmo.
Enfado
Marta Ramon en RAC1:"Se enfada muchísimo Lewandowski porque ha sido falta clara"
Frustración
"Hay cierta frustración en el Barça". Ricard Torquemada en Catalunya Ràdio.
Análisis de un partido inesperado
- O atacas con agilidad o no avanzas. Xavi Campos, Catalunya Ràdio
- la diferencia entre el líder y el colista no se está notando en el campo- Bernat Soler
Ritmo
Miguella está inquieto en la COPE: "Los jugadores del Barça van andando"
Encallados
"Sin presencia en el área y sin remate, el Barça está encallado". Ricard Torquemada critica en Catalunya Ràdio al Barça aunque también explican que "el oviedo solo ha marcado 11 goles en 20 partidos"
Un desastre
En RAC! alucinan con el colegiado. Joan Maria Pou: "'Qué desastre de arbitraje"
- Barcelona - Real Madrid: resultado, resumen y goles de la final de la Supercopa de España femenina
- Villarreal - Real Madrid, en directo hoy: partido de la jornada 21ª de LaLiga, en vivo
- El enfado de Dro que aceleró su salida del Barça
- El Girona se frota las manos con Asprilla: oferta irrechazable del Galatasaray
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Nico Schlotterbeck
- Barça - Real Madrid, la guerra que viene
- ¡El Barça estaría cerca de fichar a la gran joya del fútbol uruguayo!
- Paso adelante del PSG para fichar a Dro