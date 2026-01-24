Barcelona- Oviedo: horario y dónde ver por TV el partido de la 21ª jornada de LaLiga

El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana se estrena como local en este 2026 con un duelo ante el Real Oviedo, un partido clave para recuperar sensaciones y seguir defendiendo el liderato de la competición. El equipo de Hansi Flick quiere hacerse fuerte en casa tras varias jornadas consecutivas actuando como visitante y volver a sumar tres puntos frente a su afición.

El Barça llega al encuentro en lo más alto de la clasificación, aunque con el margen reducido al mínimo. El Real Madrid recortó distancias en la última jornada y ahora solo separa a ambos equipos un punto, lo que añade presión a los azulgranas.

Además, el liderato llega tras una derrota dolorosa ante la Real Sociedad, en un partido en el que el Barça firmó una de sus mejores actuaciones del curso pero se marchó sin premio. La herida, eso sí, fue parcialmente cerrada en la Champions League con una convincente victoria frente al Slavia de Praga.

Una baja importante

Para este compromiso, Flick tendrá una baja importante: Pedri, que estará alrededor de un mes fuera de los terrenos de juego. El técnico alemán deberá reconfigurar el centro del campo y todas las miradas apuntan a Dani Olmo como principal candidato para ocupar el lugar del canario. Un mediocampo formado por De Jong, Olmo y Fermín gana enteros para ser la apuesta del entrenador.

Enfrente estará un Oviedo que llega al Camp Nou en una situación muy delicada. El conjunto asturiano es el colista de la competición y afronta una salida de máxima exigencia, aunque con la necesidad de puntuar para empezar a cambiar su dinámica.

Horario del Barça - Oviedo

El partido entre FC Barcelona y Oviedo, correspondiente a la jornada 21ª jornada de LaLiga, se disputará este domingo a las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou.

Dónde ver el Barça -Oviedo

El enfrentamiento entre el Barça y el Oviedo se podrá ver por TV a través de DAZN. Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.