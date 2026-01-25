Barcelona - Oviedo, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Alineación del FC Barcelona confirmada

El FC Barcelona jugará con Joan Garcia; Cancelo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; De Jong, Casadó, Olmo; Lamine, Lewandowski y Raphinha.

Flick rota y deja en el banquillo a Koundé, Balde y Fermín respecto a lo que sería el once de gala ante la lesión de Pedri.

La duda radica en saber si será De Jong o Casadó quien ejerza de pivote, con Olmo en la media punta.