En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Oviedo, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Barça y el Real Oviedo (16.15h; DAZN) de la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Buen rollo entre Barça y Oviedo
Todo son risas sobre el césped del Camp Nou entre los jugadores de ambos equipos. Vemos a Dani Olmo, hoy titular de nuevo, charlando con un Santi Cazorla que hoy arrancará desde el banco.
El once del Oviedo
Por su parte, el Oviedo de Guillermo Almada, colista de LaLiga, saltará al césped del Camp Nou con Aarón bajo palos, defensa para Lucas, Costas, Carmo y Javi López; línea de cuatro en el medio con Hassan, Sibo, Colomatto y Ilyas; y la dupla en ataque: Reina y Viñas.
Fermín, suplente
Sorprende la suplencia de Fermín, que llegaba al partido en un estado de forma excepcional, registrando dobles figuras en goles (10) y asistencias (10) en todas las competiciones.
Alineación del FC Barcelona confirmada
El FC Barcelona jugará con Joan Garcia; Cancelo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; De Jong, Casadó, Olmo; Lamine, Lewandowski y Raphinha.
Flick rota y deja en el banquillo a Koundé, Balde y Fermín respecto a lo que sería el once de gala ante la lesión de Pedri.
La duda radica en saber si será De Jong o Casadó quien ejerza de pivote, con Olmo en la media punta.
Actividades previas
El Barça ofrecerá la Supercopa de España a su afición.
Lamine Yamal recibirá el MVP del mes de diciembre de La Liga
Se guardará un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas de los trágicos accidentes ferriovarios de Gelida y Adamuz, en memoria del Sr. Carles Vilarrubí, vicepresidente institucional del FC Barcelona entre los años 2010 y 2017, y en memoria del Sr. Lucien Muller, ex jugador del FC Barcelona y ex exentrenador la temporada 1978-79.
Llegada
Los dos equipos ya se encuentran en las instalaciones del Spotify Camp Nou, primero lo hizo el Real Oviedo y poco después, el FC Barcelona.
Vuelta a casa
El FC Barcelona jugará por primera vez en casa en este 2026. Todos los partidos ligueros fueron a domicilio, así como los de la Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España en Arabia.
Se espera una muy buena entrada, rondando los 45.000 espectadores permitidos, en una Barcelona en la que las lluvias ya han remitido.
FC Barcelona-Real Oviedo
¡Buenas tardes! Desde SPORT os informamos ya en directo de todas las novedades del FC Barcelona-Oviedo que se disputa esta tarde (16.15 h.) en el Spotify Camp Nou.
Un partido de gran interés para los barcelonistas con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga que ayer sábado le arrebató el Real Madrid.
