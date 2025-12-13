Barça - Osasuna: Fin de semana para sentenciar a Xabi Alonso

El último partido de 2025 en el Spotify Camp Nou es mucho más importante y decisivo de lo que puede parecer a primera vista. El Barça recibe esta tarde (18.30 horas) a Osasuna con la voluntad de mantener su racha de victorias consecutivas en LaLiga (suma seis desde que cayó en el clásico) y endosarle a su máximo rival por el título, el Real Madrid, una presión que puede acabar siendo insoportable y definitiva para su entrenador, Xabi Alonso.

El Barça reafirma su liderato ante el Atlético de Madrid / SPORT

Para empezar, el conjunto de Hansi Flick se garantizará terminar el año como líder de LaLiga si derrota al peor visitante de todo el campeonato. Los rojillos de Alessio Lisci solo han sumado dos empates en ocho desplazamientos. El resto, seis derrotas.

Pase lo que pase hasta fin de año, los blancos ya no alcanzarían a los azulgranas si hoy el Barça doblega a Osasuna. Aunque perdieran los de Flick en Villarreal el próximo 21 de diciembre y los de Xabi Alonso derrotaran al Alavés en Mendizorroza y al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

El puente aéreo

Porque la ventaja actual de cuatro puntos, como mucho, se reduciría a uno. Pero lo más importante es que el FC Barcelona puede irse a dormir esta noche con siete puntos de diferencia respecto a un Real Madrid en crisis y con su entrenador entre las cuerdas. Una presión máxima de cara al partido de mañana domingo (21.00 horas) del Real Madrid en el feudo de un Alavés que, de local, solo ha perdido contra el Celta. Precisamente, fue el cuadro vigués el último verdugo de los madridistas y el que ha prendido la mecha con su sonado triunfo en el Bernabéu.

Merecida victoria del Celta ante un desastroso Real Madrid en el Bernabéu / SPORT

Después, llegó la derrota europea ante el Manchester City de Pep Guardiola que no ha hecho más que agravar una situación de ya de por sí delicadísima para el futuro del técnico tolosarra.

El Spotify Camp Nou, un fortín

Es de aquellas oportunidades que no se pueden desperdiciar, y por lo tanto, Hansi Flick no hará más cambios de los necesarios en un Barça lanzado en LaLiga, aunque con la asignatura pendiente de los goles encajados.

Podría entrar Ferran Torres en punta por un Lewandowski que no estuvo fino frente al Eintracht y quizás, ocupar Raphinha la mediapunta si Rashford va a la banda izquierda. Eric Garcia se ha ganado el pivote y De Jong no tiene garantizada la titularidad.

El entrenamiento previo del FC Barcelona antes de recibir a Osasuna en el Camp Nou / Dani Barbeito

El Spotify Camp Nou está siendo inexpugnable para los rivales desde el regreso del Barça a su casa. Tres victorias en LaLiga (Athletic Club, Alavés y Atlético de Madrid) y una en la Champions League (Eintracht de Frankfurt) para celebrar el ansiado retorno.

Jugar primero siempre es una ventaja para el que está en mejor momento y el Barça tiene la ocasión de poner tierra de por medio y sobre todo, asestar un duro golpe a un Real Madrid en plena convulsión. Este fin de semana puede arder la caja de los truenos.