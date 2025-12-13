Barcelona - Osasuna: reacciones, polémicas y última hora, en directo

En directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona - Osasuna de la jornada 16ª de LaLiga EA Sports
"Otro cabreo de Flick. No le ha gustado que chutaran otra vez de fuera del área" (Cadena COPE)
"Flick se está enfadando mucho hoy" (Cadena SER)
"Sergio Herrera ha tardado 16 segundos en sacar" (Sique Rodríguez, Cadena SER)
"El Barça está echando de menos a Dani Olmo" Cadena SER
"La gente se está empezando a mosquear con Sergio Herrera" (Cadena SER)
"Gerard Martín ha atropellado a Víctor Muñoz" (Joan Maria Pou, RAC1)
"El fuera de juego es de Raphinha, no de Ferran" (Iturralde González, Cadena SER)
"Está crecidísimo Eric Garcia, de lo mejorcito de la temporada" (Raúl Fuentes, Radio Marca)
"Joan Garcia se tendría que haber apartado para que entrara la de Budimir" (David Sánchez, Radio Marca)
"La pasada de Raphinha ha sido horrorosa" (Bernat Soler, Catalunya Ràdio)
