Barcelona - Osasuna, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver la jornada 16ª de LaLiga, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Barça y Osasuna (18.30h; Movistar+) de la jornada 16ª de LaLiga EA Sports
Flick confirma que Lamine jugará en la banda y Raphinha por dentro:
"Lamine empezará en la banda y Raphinha por dentro"
"Estoy viendo al equipo muy concentrado. Me gusta lo que veo"
¿Qué os parece la alineación del Barça para el último partido del año en el Camp Nou?
Algunas de las claves que nos deja la alineación del Barça:
-Flick sigue apretando a De Jong y Eric repite como mediocentro
-Hansi sigue invirtiendo con Rashford (hoy le da la titularidad) y Raphinha apunta a mediapunta
-Se mantiene la pareja de centrales Cubarsí-Gerard Martín
-Ferran entra por Lewandowski
OFICIAL: ESTA ES LA ALINEACIÓN DE OSASUNA:
Herrera, Herrando, Torró, Moncayola, Aimar, Budimir, Victor M., Boyomo, Bretones, Catena, Arguibide.
OFICIAL: ESTA ES LA ALINEACIÓN DEL BARÇA
Joan, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Pedri, Raphinha; Lamine, Rashford, Ferran.
El Barça vuelve a jugar hoy en casa, esta vez ante Osasuna. Tras el encuentro de hoy, el conjunto de Flick podría despedirse del estadio hasta el 25 de enero.
16/12: Copa, Guadalajara-Barça
21/12: Liga, Villarreal-Barça
3/01: Liga, Espanyol-Barça
7/01: Supercopa, Barça-Athletic
*pendiente de si juega fuera o en casa si el Barça pasa de ronda en la Copa
18/01 Liga, Real Sociedad-Barça
21/01 Champions, Slavia-Barça
25/01 Liga, Barça-Oviedo
El Barça se mide a un Osasuna que cuenta con un viejo conocido del club azulgrana: el delantero Víctor Muñoz, que la temporada pasada tuvo la oportunidad de decantar el clásico en Montjuïc pero falló una ocasión clara. Muños tuvo una etapa en La Masia antes de marcharse al Madrid. Este verano el club rojillo pagó 5 millones por el 50% del jugador, con una cláusula de 40 millones y un contrato hasta 2030.
Lo qué dijo el entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, en la previa:
"No vamos a la fiesta del Barça. No me gusta el mensaje de ir al Camp Nou solo a comparecer y jugar bien, nos iremos contentos si puntuamos".
Lo que dijo Flick en la previa:
"Todos los partidos son difíciles si no juegas al 100%. Queremos jugar a nuestro nivel más alto, no importa el rival. Esatmos en diciembre, queda mucho por recorrer, debemos concentrarnos solo en nosotros".
El Barça jugará hoy de azulgrana, todo a punto en el vestuario:
