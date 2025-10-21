En directo SPORT
FC Barcelona
Barcelona - Olympiacos, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Barça y el Olympiacos (18.45h, Movistar+ Liga de Campeones) de la 3ª jornada de la fase liga de la Champions League
Hansi Flick solo tiene la mente puesta en el partido de esta tarde, aunque se antoja complicado no pensar en que el domingo se disputará el primer clásico de la temporada contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16:15 horas).
El FC Barcelona ha dado a conocer la lista de convocados para el partido con la novedad de Ferran Torres, quien arrastraba una sobrecarga muscular tras su convocatoria con la selección española, pero ha recibido el alta médica. Por contra, Hansi Flick no podrá contar con Andreas Christensen, quien ya se ausentó del entrenamiento de ayer por una indisposición gastrointestinal y causará baja esta tarde.
El Olympiacos, por su parte, intentará dar la campanada y sumar la primera victoria en esta Fase liga de la Champions League. Debutaron como locales con un 0-0 ante el modesto Pafos y cayeron frente al Arsenal por 2-0 en Londres.
Los blaugranas tratarán de regresar a la senda del triunfo en la máxima competición europea, después de pelear de tú a tú contra el PSG -vigente campeón- y caer por 1-2 sobre la bocina. Anteriormente, los catalanes debutaron con un trabajado triunfo a domicilio ante el Newcastle por 1-2, con un doblete de Rashford, que se estrenó como goleador en el Barça.
¡Buenos días a todas y todos! Arrancamos ya con el minuto a minuto del FC Barcelona - Olympiacos que abrirá la 3ª jornada de la Fase liga de la Champions League esta tarde a partir de las 18:45 horas.
