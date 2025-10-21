Barcelona - Olympiacos, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League

El FC Barcelona ha dado a conocer la lista de convocados para el partido con la novedad de Ferran Torres, quien arrastraba una sobrecarga muscular tras su convocatoria con la selección española, pero ha recibido el alta médica. Por contra, Hansi Flick no podrá contar con Andreas Christensen, quien ya se ausentó del entrenamiento de ayer por una indisposición gastrointestinal y causará baja esta tarde.