¿Cuándo juega el Barcelona los octavos de final de la Champions League? A qué hora y dónde ver el partido contra el Newcastle por TV y en directo

El FC Barcelona empieza la semana poniendo el foco en la Champions League. Después de imponerse en la pasada jornada liguera gracias a una genialidad de Lamine Yamal, el conjunto azulgrana se desplaza hasta Inglaterra para iniciar su andadura en la fase final de la máxima competición europea.

Después de ahorrarse la disputa de los 'playoffs' gracias a la quinta posición en la que finalizaron la fase liga, el Barça se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes en lo que llevamos de temporada. Asentados ya en la cabeza de la clasificación en LaLiga, los de Hansi Flick cuentan con un colchón que les permite centrar el tiro en una competición que se les resiste desde el ya lejano 2015.

Mientras el Barça afronta el primer asalto de la eliminatoria pletórico tras encadenar su cuarta victoria consecutiva, el Newcastle lo hará inmerso en una racha irregular que alterna triunfos y derrotas. Además, las 'urracas' dispondrán de pocos días para digerir la eliminación de la FA Cup a manos del Manchester City.

El Newcastle recibe al Barça después de caer eliminado en la FA Cup a manos del Manchester City / Europa Press

¿Cuando juega el Barcelona contra el Newcastle en octavos de Champions?

El partido entre Barça y Newcastle, correspondiente a los octavos de final de la Champions League, se disputará el próximo martes 10 de marzo a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Newcastle de la Champions por TV y en directo?

El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal M+ Liga de Campeones (M60 O115).