Barcelona - Nottingham Forest y Udinese: horario y dónde ver los partidos amistosos de pretemporada por TV, online y en directo

El regreso a la competición oficial está a la vuelta de la esquina para el FC Barcelona. Después de disputar dos duelos amistosos en las últimas semanas, el equipo azulgrana pone rumbo a Udine para disputar el torneo Friuli Venezia Giulia Cup, un triangular que contará con la presencia también de Nottingham Forest y Udinese.

El Barça compartirá cartel con ambos equipos en un formato de torneo triangular con tres partidos de 45 minutos cada uno. En otras palabras, cada uno de los tres equipos jugarán contra ellos y el vencedor de cada parte recibirá tres puntos, el ganador por penaltis recibirá dos y un punto se otorgará al equipo derrotado en penaltis. Se disputarán en el Bluenergy de Udine (Italia)

Entrenamiento en el Stage de pretemporada del FC Barcelona 2026-2027 / Dani Barbeito / SPO

La jornada la abrirán Udinese y Nottingham Forest, le seguirá el FC Barcelona - Nottingham Forest y la cerrará el Udinese - FC Barcelona. De esta manera, el conjunto azulgrana tendrá dos partes de 45 minutos contra dos equipos distintos para continuar con su puesta a punto mientras Hansi Flick espera a la llegada de nuevas incorporaciones para terminar de apuntalar una plantilla cuyo objetivo principal es levantar la Champions League.

¿A qué hora es el Barcelona - Nottingham Forest y Udinese amistosos de pretemporada?

Los partidos entre Barça, Udinese y Nottingham Forest, correspondientes a la pretemporada 2026/27, se disputarán el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 20:00 horas (CEST). Se tratarán de tres partidos de 45 minutos; el Udinese - Nottingham Forest abrirá la jornada a las 20:00h, el FC Barcelona - Nottingham Forest será a las 21:00h y el Udinese - FC Barcelona, a las 22:00h. Los partidos se jugarán en el estadio Bluenergy de Udine (Italia).

¿Dónde ver el Barcelona - Nottingham Forest y Barcelona - Udinese amistoso de pretemporada por TV y en directo?

Los partidos amistosos de pretemporada del FC Barcelona contra Nottingham Forest y Udinese se podrá ver en España y en todo el mundo, en exclusiva en directo a través de las plataformas digitales del club. Tanto para la web como para la app, será necesaria la suscripción a Barça Play y a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

En el caso particular de Catalunya, los partidos del Barça en pretemporada se podrá ver a través en abierto por TV a través del canal autonómico TV3 y online en 3 Cat.

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