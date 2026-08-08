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Barcelona - Nottingham Forest y Udinese, en directo: partido triangular amistoso de pretemporada, hoy en vivo

El FC Barcelona se enfrenta en Udine a Nottingham Forest y Udinese en partidos de 45 minutos de duración

Una acción del Udinese-Barça

Una acción del Udinese-Barça / DANI BARBEITO

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