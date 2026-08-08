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FRIULI VENEZIA GIULIA CUP
Barcelona - Nottingham Forest y Udinese, en directo: partido triangular amistoso de pretemporada, hoy en vivo
El FC Barcelona se enfrenta en Udine a Nottingham Forest y Udinese en partidos de 45 minutos de duración
Marc Bernal: "Me preparo para cuando Flick me dé la oportunidad"
"Muchísima ambicion somos capaces de cumplir todos los objeticos que nos propongamos y con todos los objetivos posibles".
"No depende de mí (ser titular), depende del mister. Mi intención es prepararmee para cuando me den la oportundad".
"Todos me han sorprendido si te tengo que decir la verdad".
El 1x1 del Barça contra el Udinese
Por Denís Iglesias:
La crónica del Udinese-Barça
Por Sergi Capdevila desde Udine:
La próxima cita será en Basilea
El FC Barcelona vuelve a jugar el día 16 en Basilea, una ciudad que trae muy buenos recuerdos a todos los azulgranas. Será a las 16.30 horas.
Triangular 'contradictorio' para el Barça
Jugó mejor el cuadro de Hansi Flick contra el Udinese que ante el Nottingham Forest, pero ganó a los ingleses y cayó contra los italianos.
Final | El Udinese se queda su trofeo
El gol del marfileño Vakoun Bayo decanta la balanza para los del Friuli. Su afición, encantada.
M.45+2 (1-0) | Bisiwu tiene la última
No le ha salido un buen centro al belga, el balón se pierde por línea de fondo.
M.45 (1-0) | Dos minutos de añadido
A la desesperada el Barça para forzar la tanda desde los 11 metros.
M.44 (1-0) | ¡Gol de Udinese!
Contra letal de los blanquinegros, que habían espabilado en el tramo final. Acción de Gueye, pase horizontal y Bayo se la eleva a Szczesny.
M.42 (0-0) | ¡Casi marca el Udinese!
Jugada en la que el balón se ha paseado por línea de gol sin que acertara a rematar Gueye. Le ha estorbado bien Orian.
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