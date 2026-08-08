Barcelona - Nottingham Forest y Udinese, en directo: partido triangular amistoso de pretemporada, hoy en vivo

Marc Bernal: "Me preparo para cuando Flick me dé la oportunidad"

"Muchísima ambicion somos capaces de cumplir todos los objeticos que nos propongamos y con todos los objetivos posibles".

"No depende de mí (ser titular), depende del mister. Mi intención es prepararmee para cuando me den la oportundad".

"Todos me han sorprendido si te tengo que decir la verdad".