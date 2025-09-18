"¿El Barcelona? Es normal que haya interés por Nico Williams"

Jon Uriarte, presidente del Athetic Club, pasó balance al mercado de fichajes de verano de la entidad, junto al director deportivo, Mikel González. También se habló mucho de la renovación de Nico Williams y el máximo dirigente reconoció que el interés del FC Barcelona les obligó a poner toda la carne en el asador para lograr el acuerdo. Nico acabó renovando hasta el 2035.

Uriarte destacó al ser preguntado directamente por el Barça que “tenemos un talento impresionante en el primer equipo masculino, es normal que suscite interés de equipos punteros de Europa. Nico está en esta categoría, tenía mucho interés de los equipos poderosos europeos. Trabajamos en prolongar su contrato, trabajamos más duro hasta conseguirlo, es bueno tener a estos jugadores. Es normal que haya interés y importante retener este talento y lo conseguimos”.

El dirigente del club vizcaíno insistió en que "queríamos retener el talento, disfrutarlo a largo plazo, a las dos partes nos encajó y fue una decisión correcta”.

Sobre la relación con el FC Barcelona a raíz de este caso, Uriarte reconoció que "son frías, pero tenemos el máximo respeto para la entidad". En su caso personal dijo que no habló con Joan Laporta porque "no suelo involucrarme, no hablé con Laporta ni antes ni después de la renovación, igual con nadie del Al Nassr o de Osasuna", en los casos de Aymeric Laporte y Jesús Areso.

Visita a LaLiga

En cuanto a la visita a LaLiga para conocer si el Barça podía inscribir a Nico Williams, Uriarte explicó que "visitamos a los responsables de la Liga para tratar muchos puntos pendientes entre el club y la patronal, en este caso que la normativa se cumplía, queríamos estar seguros por la cuestión de inscribir". En todo caso, el dirigente aclaró que "no se compartió información confidencial con el Athletic Club".

Uriarte también valoró el posible partido de Miami entre el FC Barcelona y el Villarreal y dijo desconocer la información al detalle, solo la de los medios, y mostró muchas incógnitas aunque dijo que "el Barcelona tendría ventaja porque tienen más público". Eso sí, añadió que si se tuviera que jugar, por ejemplo, un Athletic-Real Madrid en San Mamés "sería plato de mal gusto, inaceptable". Una opinión que ya expuso Unai Simón.