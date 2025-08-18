El Barça no quiere con Bardghji un 'caso Mastantuono'

Muchos se preguntan por qué Roony Bardghji, una de las sensaciones de la pretemporada del FC Barcelona, se quedó sin entrar en la convocatoria del primer partido oficial de la temporada, la victoria por 0-3 en el Estadi de Son Moix frente al Real Mallorca. Entraron a tiempo las inscripciones de Joan Garcia y de Marcus Rashford, pero no el resto, entre ellas, la del extremo sueco. ¿Por qué no se le hizo ficha del filial?

Roony Bardghji realiza el reto del 90 Seconds Challenge del FC Barcelona / FC BARCELONA

La posibilidad de tener Roony Bardghji ficha y dorsal del segundo equipo barcelonista se había planteado días antes al del estreno, aun siendo conscientes en el club azulgrana que posiblemente no pise el Barça Atlètic en toda la temporada. Y aquí radica uno de los principales motivos por los que se optó finalmente por no convocarle con ficha del Barça Atlètic.

A la expectativa

El Barça ha seguido muy de cerca la polémica con el flamante fichaje del Real Madrid, Franco Mastantuono. El club blanco le ha dado al joven centrocampista argentino dorsal, el número '30' del filial, cuando todo el mundo sabe que es jugador únicamente para el primer equipo.

Y aquí se puede poner en un problema la entidad madridista, pues existe un artículo del reglamento de la RFEF, concretamente el 126, por el que se asegura, en su punto 3 que "la relación de filialidad o dependencia no podrá servir de instrumento para eludir el espíritu de las disposiciones reglamentarias ni para cualquiera finalidad distinta a la que es propia y específica de aquella clase de situaciones".

Es decir, no estaría permitido un fichaje del primer equipo con ficha del filial si no va a jugar, de manera recurrente en el equipo afiliado. Y el punto 4 del mismo artículo es también contundente: "Todo eventual pacto que contravenga este espíritu se considerará como interpretación en fraude a la Ley y, por tanto, radicalmente nulo y por no puesto".

A tenor de todo ello, el FC Barcelona ha decidido marcarse un 'impasse' y ver qué ocurre en el caso del Real Madrid. Según explica el Diario AS, la propia LaLiga ha recomendado al club azulgrana que Roony Bardghji sea inscrito con licencia 'A' (primer equipo) y no 'B' (filial).

A todo ello también hay que sumar el papel del abogado Miguel Galán, que ha decidido denunciar al presidente de LaLiga, Javier Tebas, "por desvelar las cuentas del FC Barcelona y saltarse el deber de confidencialidad".

Galán fue también quien alertó del "fraude de ley" en el que podría incurrir el Real Madrid en caso de hacer jugar a Franco Mastantuono con dorsal del filial sin 'pisar' el segundo equipo blanco.