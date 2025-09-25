El Barça no puede perder de vista al Real Madrid

Es solo la sexta jornada de LaLiga, pero ya parece evidente que este campeonato será solo cosa de dos. No es ninguna novedad, pues Barça y Real Madrid han copado los títulos de las últimas dos décadas (solo el Atlético 'se coló' dos veces en 20 años), pero la diferencia es que los blancos, con el impulso que ha dado Xabi Alonso en el banquillo y fichajes como los de Huijsen, Carreras o Mastantuono, han empezado como un tiro. Seis de seis que obligan al Barça a no descuidarse ni a cometer errores en campos donde se ganan (y se pierden) las Ligas. Como el Carlos Tartiere, la casa del recién ascendido Real Oviedo, que el cuado azulgrana visita en partido oficial casi 25 años después.

Cómoda victoria del Barça frente al Getafe / sport

El cuadro blaugrana ya se dejó dos puntos de oro en el siempre complicado estadio de Vallecas (1-1) y ganó con más apuros de los previstos y remontada incluida a otro regresado a la categoría como el Levante (2-3). Aunque la pasada campaña el Barça llegó a estar a 7 puntos del Real Madrid y después le pasó a toda velocidad por la derecha, a buen seguro que Hansi Flick y los suyos no querrán volver a ir contra remolque, y menos con un clásico en el Santiago Bernabéu en el horizonte de aquí a un mes.

El Barça ha aprendido a vivir sin Lamine Yamal y así lo certifican la victoria europea en Newcastle (2-3) y las goleadas ligueras en el Johan Cruyff a Valencia (6-0) y Getafe (3-0), cuando el año pasado era prácticamente un drama jugar sin su estrella.

Último entrenamiento del Barça antes del encuentro frente al Oviedo / David Bernabeu

El equipo llega, por tanto, en un buen momento a un estadio en el que su máximo rival, el Real Madrid, ya ha jugado esta temporada y venció por 0-3, un motivo más por el que no se puede fallar.

La previa del Oviedo-FC Barcelona / SPORT

La lotería del once

Las lesiones, jugar cada tres días y el hecho de que Hansi Flick cada vez cuenta más con todos hacen de adivinar el once titular prácticamente una lotería. Sí está claro que habrá rotaciones, pues el domingo visita Montjuïc la Real Sociedad y la 'montaña mágica' se prepara para acoger el 1 de octubre el partidazo contra el PSG que ha generado una gran expectación hasta el punto de que han 'volado' en horas las entradas para los socios.

Alejandro Balde ya está con el grupo pero todavía no está para ser titular, y mucho menos Marc Bernal tras su larga lesión pese a que hay muchas ganas de verlo y la pésima noticia de que Gavi estará cinco meses de baja tras ser intervenido del menisco hacen que muchas miradas esperanzadoras se dirijan al de Berga. También hay que lamentar la lesión de Fermín, aunque en este caso se respira aliviado porque pintaba a peor y se ha quedado en tres semanas.

En estas circunstancias, se puede hablar de Joan Garcia y diez más, aunque hay futbolistas indispensables como Pedri y Raphinha a los que cuesta un mundo, por razones obvias, sacarlos del once. En todo caso, el equipo titular debe ser de garantías ante el Oviedo de una leyenda en activo como es Santi Cazorla, a quien su entrenador, Veljko Paunovic, ya ha confirmado como titular.