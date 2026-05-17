¿Por qué el Barcelona no juega en horario unificado en la jornada 37 de LaLiga?

El FC Barcelona sale a escena en la jornada 37 de LaLiga EA Sports con la tranquilidad de afrontar un partido de nula trascendencia de cara a su temporada particular. Con el título de LaLiga ya en el bolsillo, los azulgranas afrontan el desenlace de la competición doméstica como un mero trámite.

La victoria frente al Real Madrid en el clásico de la jornada 35 permitió al Barça asegurarse el título de forma matemática, ya que pasó a aventajar a su gran rival en 14 puntos a falta de 9 por disputarse. Esta enorme diferencia se redujo a 11 tras la soprendente derrota azulgrana frente al Alavés y el previsible triunfo blanco ante el Oviedo en la jornada intersemanal.

El penúltimo rival del Barça en el campeonato doméstico será el Real Betis, que también afronta su próximo compromiso sin grandes alicientes en lo deportivo. Con la clasificación para la próxima edición de la Champions ya asegurada, los verdiblancos pueden permitirse el lujo de saltar al Spotify Camp Nou sin ningún tipo de presión.

Isco Alarcón celebra con Cucho Hernández la victoria del Betis al Elche en Liga en La Cartuja y la clasificación a la Champions League / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

¿Por qué Barça y Betis no juegan en horario unificado?

Al tratarse de una jornada con claros intereses cruzados y en la que buena parte de los implicados se jugarán su permanencia en la primera categoría del fútbol español, LaLiga ha tomado la tradicional decisión de unificar nueve de los diez partidos que componen su penúltima jornada de competición.

Los motivos de unificar la jornada dejan fuera de la ecuación a FC Barcelona y Real Betis, que protagonizan el único partido en el que no hay nada en juego. De este modo, azulgranas y verdblancos se darán cita en el Spotify Camp Nou este domingo 17 de mayo a partir de las 21:15 horas (CEST), cuando la acción haya finalizado en el resto de encuentros.

¿Dónde ver el Barcelona - Betis hoy por TV y online?

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Betis, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54 O110).

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