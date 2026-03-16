FC Barcelona - Newcastle United: horario y dónde ver por TV la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Después de empatar 'in extremis' en el St James' Park, el FC Barcelona debe resolver la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Newcastle United este miércoles en el Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick se reencontró con sus mejores sensaciones ante el Sevilla, en un partido en el que regresó Gavi tras casi medio año de lesión y brilló especialmente Raphinha con un hat-trick, y quiere dar continuidad a las mismas para colarse entre los ocho mejores de Europa.

Más allá de Frenkie de Jong, Jules Koundé, Alejandro Balde y Andreas Christensen, aún lesionados, el Barça tiene al resto de la plantilla disponible. Además, este fin de semana descansaron futbolistas que acumulaban fatiga como Eric Garcia (sin minutos frente al Sevilla), Lamine Yamal (no fue titular y jugó menos de media hora) o Pedri (que sí que salió de inicio, pero fue sustituido en el descanso). Los culés no tienen margen de error, pero llegan al compromiso con máximas garantías.

El Newcastle, por su parte, llegará a la capital catalana después de asaltar al Chelsea en Stamford Bridge. Las 'urracas' se han enfrentado a los 'blues', el Mancheter United y el Manchester City en la Premier en la misma franja temporal en la que se ha extendido la eliminatoria contra el Barça y solo han perdido uno de estos tres encuentros, el de los 'citizens'. Buenos registros de un equipo que no logra tener continuidad en los resultados, pero que tiene un gran potencial.

¿Cuándo juega el FC Barcelona contra el Newcastle la vuelta de los octavos de Champions?

El partido entre el FC Barcelona y el Newcastle United, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, se disputará este miércoles 18 de marzo a las 18.45 horas (CET) en el Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver el FC Barcelona - Newcastle por TV y online?

El partido entre Barça y Newcastle se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar +, concretamente en el canal 'M+ Liga de Campeones' (Dial 60).

Desde SPORT, como siempre, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre el FC Barcelona y el Newcastle United a través de nuestra narración en directo, así como la crónica y las mejores declaraciones de los protagonistas.