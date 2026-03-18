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CHAMPIONS LEAGUE
Barcelona - Newcastle, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça - Newcastle (18.45h; M+Liga de Campeones) de la vuelta de octavos de final de la Champions League
Los precedentes ante equipos ingleses
En este artículo explicamos que solo en Liverpool (en 2 ocasiones) ha logrado ganar en el Spotify Camp Nou en competiciones europeas. El balance favorable al Barça es demoledor: 22 victorias del Barça, 13 empates y las 2 derrotas ante los 'red'.
EL SPOTIFY CAMP NOU, EL FORTÍN DEL BARÇA ANTE LOS INGLESES... CON UN ÚNICO LUNAR
Las eliminatorias de Champions League vuelven al Spotify Camp Nou
La última vez que se jugó un partido de eliminatorias en el Spotify Camp Nou con público fue en 2019 y ante otro rival inglés. El Barça derrotó por 3-0 al Liverpool... y después, en Anfield, la tragedia.
Precioso banderín del partido
Estilo 'vintage' para entregar al Newcastle United, un club también con mucha solera y tradición.
Ganar... y pendientes de Londres
El Barça-Newcastle United es el partido adelantado a la jornada del miércoles de la Champions League. Arranca a las 18.45 horas, mientras que los otros tres se disputan a las 21.00H. En caso de pasar, los azulgranas estarán pendientes de lo que ocurra en el Tottenham Hotspur Stadium, pues de allí saldrá el rival en cuartos. El Atlético de Madrid visita a los Spurs con tres goles de ventaja tras el 5-2 del Metropoltano.
El Newcastle no llega solo
Unos 3.000 aficionados le apoyarán desde la grada y se espera que otros 7.000 fieles seguidores viajen sin entrada. El Newcastle tiene una oportunidad histórica y venderá muy cara su piel.
No vale confiarse
El Newcastle no lo pondrá fácil. Apesar de que la clasificación de la Premier League revela que el cuadro dirigido por Eddie Howe (noveno) no está siendo capaz de encadenar buenos partidos y resultados, las ‘urracas’ tienen muchos argumentos para creer en sus opciones de prolongar la que ya es su trayectoria más longeva en la Champions. Sin ir más lejos, llegan a la cita tras asaltar al Chelsea a domicilio y a principios de mes vencieron al Manchester United.
El conjunto azulgrana, al que se vio un poco justo a nivel físico ante el Newcastle en Inglaterra, llega con ánimos y fuerzas renovados tras la victoria en LaLiga ante el Sevilla en la que fue una jornada histórica para el barcelonismo con una nueva jornada de eleccions ejemplar en la que los socios y socias dieron su confianza una vez más a Joan Laporta, presidente electo que no tomará posesión del cargo hasta el 1 de julio.
Olmo, la alternativa
Ambos son las apuestas más probables, aunque también suena Dani Olmo como falso ‘9’, posición que ha ocupado en contadas ocasiones, pero que conoce a la perfección. El de Terrassa, además, jugó un partidazo ante el Sevilla. Flick tiene la última palabra.
Candidatos al ‘9’, la gran duda
Hansi Flick habló ayer en la previa y dio alguna pista sobre el once que presentará, aunque una sigue siendo la gran duda que recorre prácticamente toda la temporada y ante la que es urgente encontrar respuesta inmediata. ¿Quién ocupará la posición de delantero centro? Ferran Torres y Lewandowski atraviesan un momento de forma complicado porque no acaban de ver puerta con regularidad: solo nueve tantos entre ambos en 20 partidos de 2026.
El horario del partido
Para los más despistados, recordamos que esta tarde el Barça juega su partido de Champions en una horario poco habitual para los culés en competición europea. Será a las 18.45h (en directo aquí en SPORT y en TV en M+Liga de Campeones) en el primer duelo del renovado feudo culé con 62.000 espectadores en las gradas tras recibir y estrenar ante el Sevilla la semana pasada la licencia 1C para la apertura del Gol Nord.
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