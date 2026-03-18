Barcelona - Newcastle, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League, en vivo

No vale confiarse

El Newcastle no lo pondrá fácil. Apesar de que la clasificación de la Premier League revela que el cuadro dirigido por Eddie Howe (noveno) no está siendo capaz de encadenar buenos partidos y resultados, las ‘urracas’ tienen muchos argumentos para creer en sus opciones de prolongar la que ya es su trayectoria más longeva en la Champions. Sin ir más lejos, llegan a la cita tras asaltar al Chelsea a domicilio y a principios de mes vencieron al Manchester United.