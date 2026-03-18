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Barcelona - Newcastle, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Champions League, en vivo

Sigue el minuto a minuto del Barça - Newcastle (18.45h; M+Liga de Campeones) de la vuelta de octavos de final de la Champions League

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Los tres goleadores del partido contra el Sevilla celebran el tanto de Cancelo / Valentí Enrich

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