En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Barcelona - Mallorca: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona- Mallorca de la 23ª jornada
Joan Maria Pou: "Si él quiere, Lamine será un jugador de época".
"Lamine es capaz de marcar goles de cualquier tipo". RAC1
Catalunya Ràdio: "Cinco goles en cinco partidos Lamine. Está en racha".
Catalunya Ràdio: "El gol de Lamine es un gol preparado, de jugada estudiada que viene de un córner".
Cadena COPE: "Diez goles son muchos en la evolución de Lamine, están muy bien. Puede acabar la Liga con 20".
"Rashford se está comiendo la banda izquierda". COPE
Radio Marca, sobre Pedri: ¿El plan sería que tenga media hora ante el Villarreal y titular en la vuelta de la Copa. ¿Para qué forzar ahora?".
Catalunya Ràdio, Ricard Torquemada: "Si Lewandowski tiene otra, me juego un guisante que va dentro. Es el momento de rematar el partido".
RAC1: "Fermín está cayendo más en banda en la segunda mitad y se está creando más superioridad".
Iturralde (SER): "Todos los delanteros centros quieren rematar".
"Son egoístas" (sobre Lewandowski).
