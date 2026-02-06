Barcelona - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona recibe este sábado al RCD Mallorca en un partido clave de LaLiga EA Sports, con mucho más en juego que tres puntos. Los azulgranas afrontan la jornada como líderes del campeonato, pero con una ventaja mínima sobre el Real Madrid, que acecha a solo un punto. Una victoria en el Spotify Camp Nou es imprescindible si los de Hansi Flick quieren evitar poner en peligro mantener el mando de la clasificación y no dar alas a su máximo rival.

El encuentro llega marcado por las bajas en el conjunto culé. Flick no podrá contar con piezas importantes como Raphinha y Pedri, además de los ya conocidos lesionados de larga duración como Gavi y Christensen.

Aun así, el técnico alemán maneja alternativas interesantes: Marcus Rashford apunta a tener un papel protagonista en el once, mientras que Fermín López volverá a la titularidad tras partir desde el banquillo en el último compromiso copero. Enfrente, el Mallorca intentará sorprender y sacar rédito de las ausencias blaugranas en un escenario siempre exigente. Uno de los grandes atractivos será el regreso de Jan Virgili, que debutará en el Spotify Camp Nou tras haber salido este verano del club.

El joven extremo se ha convertido en el jugador más diferencial de conjunto de Jagoba Arrasate, aunque aún no ha estrenado su cuenta goleadora, aunque suma 6 asistencias. Flick reconoció el gran rendimiento del futbolista en su primera temporada en Primera. "Está haciendo un gran trabajo en el Mallorca. Ha ganado la experiencia de jugar en LaLiga y estoy muy contento por él".

HORARIO DEL FC BARCELONA - RCD MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre FC Barcelona y RCD Mallorca, correspondiente a una nueva jornada de LaLiga EA Sports, se disputa este sábado a las 16:15 (CET) en España, en el Spotify Camp Nou.

DÓNDE VER EL FC BARCELONA - RCD MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el encuentro de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y RCD Mallorca se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga TV y DAZN.