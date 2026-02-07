En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Mallorca, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça - Mallorca (16.15h; Movista+LaLiga) de la jornada 23 de LaLiga desde el Camp Nou
Habla Flick
Palabras de Hansi Flick en la 'flash interview' previa al FC Barcelona - Mallorca.
Casadó, titular, De Jong suplente: "Frenkie no estaba al 100%, así que hemos decidido que salga en el banquillo"
Eficacia: "Queremos jugar así contra todos los equipos. Tenemos que estar concentrados y jugar con convicción".
Lamine: "Está disfrutando, también en los entrenamientos. Es lo mejor para verle en su mejor nivel"
Muriqi y Virgili: "Lo están haciendo bien. Muriqi lleva 15 goles y ellos son un buen equipo. Tenemos que contenerle. Virgili ha entrenado con nosotros y lo está haciendo bien. Eso es muy positivo para él".
Ambiente en el Camp Nou
Ambiente en el Spotify Camp Nou. Día para que el Barça dé un golpe sobre la mesa en la Liga y prolongue las buenas sensaciones de los últimos partidos. Imágenes de nuestro compañero Dídac Peyret.
Arbeloa carga contra el Barça
Día hoy también de previa del Valencia - Real Madrid. Los de Flick tienen la oportunidad de abrir brecha con los pupilos de un Arbeloa que se dedicó en rueda de prensa a cargar contra el 'caso Negreira'. ¿Qué opinan de estas declaraciones? No ofreció ningún comentario sobre cómo el equipo blanco se ha quedado solo en el barco de la Superliga.
Precedentes
Los precedentes favorecen al Barça. No ha perdido ninguno de sus últimos 19 partidos contra el Mallorca en LaLiga (17 triunfos y dos empates), una racha que se remonta a mayo de 2009. Como local, siete triunfos consecutivos ante los baleares. En la primera vuelta, los azulgrana se impusieron 0-3 en Son Moix.
Alineación confirmada
El Barça ya ha hecho oficial la alineación para el partido ante el Mallorca.
FC Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Casadó, Fermín, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.
La novedad más destacada es la rotación de Frenkie de Jong, dejando su puesto a Casadó en el once titular.
Jornada
El partido del Barça ante el Mallorca será el que habrá la jornada del sábado después de la suspensión del Rayo Vallecano-Oviedo por el mal estado del céped.
La jornada arrancó el viernes con la victoria de Osasuna ante el Celta en Balaídos.
Previsión de once
Aquí tienen la previa de SPORT del partido con el once que podría presentar Hansi Flick.
Una alineación en la que podrían haber novedades en medio de tanta maratón de partidos.
Actividades previas
Un grupo de niños afectados por diversas enfermedades oncológicas saldrán al campo con los jugadores antes del inicio del encuentro, en una acción con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil orgnizada por la Fundació FC Barcelona, dentro del programa Polseres Blaugranes.
