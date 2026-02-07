Barcelona - Mallorca, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo

Habla Flick

Palabras de Hansi Flick en la 'flash interview' previa al FC Barcelona - Mallorca.

Casadó, titular, De Jong suplente: "Frenkie no estaba al 100%, así que hemos decidido que salga en el banquillo"

Eficacia: "Queremos jugar así contra todos los equipos. Tenemos que estar concentrados y jugar con convicción".

Lamine: "Está disfrutando, también en los entrenamientos. Es lo mejor para verle en su mejor nivel"

Muriqi y Virgili: "Lo están haciendo bien. Muriqi lleva 15 goles y ellos son un buen equipo. Tenemos que contenerle. Virgili ha entrenado con nosotros y lo está haciendo bien. Eso es muy positivo para él".