En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Barcelona - Levante de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido FC Barcelona - Levante de la Jornada 25 de LaLiga 2025/26
"Pedri, Fermín, Balde, Ferran y Araujo calientan para el Barça" (Nil Solà)
"El Barça es el único equipo de las cinco grandes ligas que tiene a más de 6 tíos con más de 10 goles y asistencias" (Jordi Martí, SER)
"A partir de las 18.33h veremos al mejor Lamine, cuando se pone el sol" (SER)
"Ha estado bien Lamine, porque la había perdido en zona peligrosa"
"Ha hecho cosas raras, hoy. Está obsesionado con marcar un gol"
"No es un Barça que te transmita una energía diferente. El Levante te lo ha puesto fácil. Lo justo para ganar"
(SER)
"Se espera que el Camp Nou está 100% disponible en 2028, aunque digan 2027" (Sique, SER)
"Si hacemos caso a la percepción, hoy, que es el primer día de recogida de firmas, Laporta gana de calle" (SER)
"Más allá de el 2-0, el Barça sigue sin tener juego interior. Hay pocas dinámicas para rajar al rival con asociaciones, toda jugada termina por fuera y se va ahogando" (Albert Blaya)
"En vez de hablar de algunas tonterías, los precandidatos tendrían que hablar de cómo devolver el soci a la grada del Camp Nou" (Garrido, SER)
"Soy un talibán de hacer descansar a Pedri, aunque me gustaría verlo un rato" (Senabre, COPE)
"Yo quitaría a Olmo para poner a Fermín. Y quiero ver a Pedri" (Senabre, COPE)
