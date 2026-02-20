Barcelona - Levante: horario y dónde ver por TV, online y en directo el partido de la jornada 25 de LaLiga

El FC Barcelona necesita derrotar a la UD Levante en el Spotify Camp Nou después de perder el liderato de LaLiga la pasada jornada en detrimento del Real Madrid. Los de Hansi Flick, que ya venían de caer por un con tundente 4-0 en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, prolongaron su bache y fueron derrotados por el Girona en el derbi catalán (2-1). La visita del penúltimo clasificado liguero, que además jugó entre semana y perdió en casa 0-1 con el Villarreal, se antoja ideal para reencontrarse con la victoria.

Resumen, goles y highlights del Girona 2 - 1 FC Barcelona de la jornada 24 de LaLiga EA Sports / LALIGA

El Barça puede comenzar el partido con una diferencia de -5 puntos respecto a la cabeza de la clasificación si el día antes, el nuevo líder, el Real Madrid, derrota a Osasuna en El Sadar. Si los blancos tropiezan ante los rojillos, los de Flick tendrían incluso la oportunidad de recuperar el primer puesto.

Las recuperaciones de Pedri y de Marcus Rashford son dos grandes noticias para el técnico alemán. Ambos hicieron parte del trabajo con el grupo en la sesión preparatoria del jueves, la primera de la semana después de haber jugado el lunes en Montilivi y de haber dado Hansi Flick dos días de fiesta a la plantilla para 'resetear'. El inglés podría incluso ser titular y el tinerfeño, disponer de unos minutos.

Luis Castro, técnico del Levante UD / Manuel Bruque

La UD Levante es penúltimo de la Primera División con solo 18 puntos, pero el Barça deberá estar atento porque 11 de sus puntos los ha cosechado el cuadro 'granota' lejos del Ciutat de València. Desde finales del pasado año, el portugués Luis Castro es el entrenador del conjunto azulgrana. Su debut fue más que esperanzador, un 0-3 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán; aunque los dos siguientes partidos como visitante los has perdido: 2-0 en el Santiago Bernabéu y 4-2 en San Mamés.

Horario y dónde ver el Atlético - FC Barcelona por TV y online?

El partido entre el FC Barcelona y la UD Levante, correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga, se disputará el domingo 22 de febrero a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou.

Se podrá ver por M+ LaLiga (M54 0110), M+ LaLiga HDR (M440 0111), M+ LaLiga 2 (M57 0112) y LaLiga TV Bar, todos ellos de la plataforma Movistar Plus+

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre el FC Barcelona y el Levante UD a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

