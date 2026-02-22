Barcelona - Levante, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en vivo

A falta de confirmación oficial del once, se espera que Hansi Flick introduzca a Eric Garcia en el centro del campo para controlar más los encuentros. La pareja Olmo-Fermín no estaba funcionando y el de Martorell podría ser la solución a la espera de que vuelva Pedri definitivamente. El canario hoy vuelve a la convocatoria tras varias semanas de lesión.

Para analizar bien este tema, os dejamos el análisis de nuestro compañero Sergi Capdevila con Lluís Carreras sobre la defensa culé.