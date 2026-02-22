Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Test MotoGP TailandiaReal MadridCarvajalClasificación UAE TourDel Toro UAE TourBarça - BaskoniaValencia Basket - Real MadridCuadro Copa del Rey BaloncestoDónde ver Copa Rey BaloncestoGranada - BarcelonaAlcaraz - Fils final ATP DohaMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyBota de OroSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeClasificación Volta AlgarveAntonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin
En directo

En directo

FC BARCELONA

Barcelona - Levante, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue el minuto a minuto del Barça - Levante (Movistar+; 16.15h) de la jornada 25ª de LaLiga

Lamine Yamal quiere volver a marcar en casa

Lamine Yamal quiere volver a marcar en casa / Dani Barbeito

Jordi Gil

Jordi Gil

Alineaciones probables del FC Barcelona - Levante

Alineaciones probables del FC Barcelona - Levante / SPORT

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL