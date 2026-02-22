En directo
FC BARCELONA
Barcelona - Levante, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça - Levante (Movistar+; 16.15h) de la jornada 25ª de LaLiga
También se jugará otro partido fuera del terreno de juego. Estamos en época de elecciones y hoy los cuatro precandidatos tendrán sus paradas en el estadio para recoger firmas. Esta es la llegada del autobús de campaña de Joan Laporta:
A falta de confirmación oficial del once, se espera que Hansi Flick introduzca a Eric Garcia en el centro del campo para controlar más los encuentros. La pareja Olmo-Fermín no estaba funcionando y el de Martorell podría ser la solución a la espera de que vuelva Pedri definitivamente. El canario hoy vuelve a la convocatoria tras varias semanas de lesión.
Para analizar bien este tema, os dejamos el análisis de nuestro compañero Sergi Capdevila con Lluís Carreras sobre la defensa culé.
¡Día de partido!
¡Hoooola, hoooola! Buenas tardes a todos y bienvenidos al directo del FC Barcelona - Levante en SPORT. Hoy los azulgranas pueden volver a colocarse en la primera posición de la Liga tras el pinchazo del Real Madrid ante Osasuna. Día importante en el Spotify Camp Nou que podrás seguir, como siempre, en SPORT.
