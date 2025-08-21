El Barça le explicará la situación a Marc Casadó

En SPORT ya hemos explicado estos días que Marc Casadó cuenta con ofertas importantes y que en el club están esperando la decisión que tome el centrocampista. El futbolista, muy culé desde nacimiento y convencido de que puede luchar por un sitio en el once titular, pese a la terrible competencia en el centro del campo, no está dispuesto a salir del club de su vida.

FC Barcelona - Real Sociedad | El gol de Marc Casadó

Hansi Flick tiene claro que cuantos más efectivos disponga, mejor. Además, su relación con Marc Casadó es muy buena y valora muchísimo su trabajo. Cuando le necesitó como titular, es decir, cuando se lesionó Marc Bernal (que fue quien empezó al pasada campaña como titular en el pivote) y Frenkie de Jong todavía no estaba disponible o al cien por cien, el canterano le respondió a la perfección al técnico alemán. También su capacidad de liderazgo, su carácter y ascendente en el vestuario son muy del agrado del técnico.

Pero la realidad deportiva también es la que es y Hansi Flick no ha ocultado su predilección en el mediocentro por Frenkie de Jong. Y así lo evidenció el, entrenador en el momento en que el neerlandés, muy cerca ahora de renovar, estuvo en plenas condiciones para volver a jugar al máximo nivel. También Gavi -que mantiene una relación de mucho 'feeling' con Flick- tuvo oportunidades tras la larga lesión en el mediocentro y de cara a la actual campaña, se espera el regreso de Marc Bernal, que será paulatino y con toda la precaución del mundo, pero que cuenta plenamente para el entrenador alemán, como ya quedó patente hasta el momento de su lesión.

Casadó habló en zona mixta tras ganar la Supercopa de España frente al Real Madrid / Víctor González

Unos meses complicados

Marc Casadó sufrió una lesión de ligamentos a finales del pasado mes de marzo, en una acción con Antoine Griezmann en el Metropolitano. Había sido titular en ese choque de máxima exigencia, así como en los dos anteriores de Liga, aunque en la Champions (Atalanta y la eliminatoria contra el Benfica), Hansi ya se estaba decantando por Frenkie de Jong en el pivote. Cuando se recuperó el de Sant Pere de Vilamajor de la lesión sufrida, entró en las convocatorias, pero se quedó en el banquillo sin minutos en los últimos cuatro partidos ligueros.

Hansi Flick está evidenciando también que es un hombre de club y que se involucra especialmente en la situación de sus futbolistas. Los clubes que pretenden a Marc Casadó se acumulan y a equipos de la Premier League como Wolverhampton, Bournemouth o West Ham, y de LaLiga, como Betis y Atlético de Madrid, hay que sumar ahora el Olympique de Marsella, que acababa de vivir un conflicto interno en el vestuario que ha acabado con Adrien Rabiot siendo declarado transferible.

En este contexto, el club prevé hablar en los próximos días con el futbolista y conocer de primera mano sus intenciones.