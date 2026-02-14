¿Por qué el Barcelona no juega su partido de Liga ni sábado ni domingo?

La lucha por LaLiga sigue al rojo vivo. Real Madrid y FC Barcelona siguen intratables en su intento por conquistar el título doméstico, algo que obliga a ambos a no ceder un solo punto si quieren tener opciones de levantar el trofeo a final de temporada. Esta jornada 24 del campeonato se avecina nuevamente crucial en este sentido, con dos duelos de máximo nivel para azulgranas y madridistas que exigirán demostrar su mejor nivel para sacar los tres puntos.

El Real Madrid será en esta ocasión el encargado de los dos contendientes de disputar el primer partido esta jornada. Los blancos reciben a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu hoy sábado 14 de febrero a las 21:00 horas en un encuentro en extremo complicado para el equipo de Álvaro Arbeloa. Desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo donostiarra, los vascos han cambiado por completo su dinámica y ya miran a Europa con vistas a asaltar posiciones más altas de la clasificación.

En el caso del Barça, su partido contra el Girona será el próximo lunes 16 de febrero a las 21:00 horas, un horario poco habitual para el equipo de Hansi Flick. Los azulgranas llegan tras perder de manera dolorosa en el partido de ida de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano (4-0) y buscan recuperar sensaciones en su vuelta a LaLiga. Se enfrentarán en el derbi catalán a un Girona que llega con la necesidad de sumar puntos si no quiere ver el abismo del descenso más cerca.

¿Por qué el Barcelona no juega su partido de Liga este fin de semana?

El partido entre el Girona y el FC Barcelona se disputará este lunes 16 de febrero a las 21:00 horas. Se trata de un horario poco habitual para los azulgranas, que se han visto desplazados debido a no tener programados partidos entre semana de Copa del Rey ni de Champions League, actualmente en la ronda de playoffs. El equipo tiene tiempo suficiente para descansar hasta su siguiente encuentro y de recuperar fuerzas tras el esfuerzo copero contra el Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas

Sin partidos a la vista hasta el próximo domingo 22 de febrero contra el Levante, el conjunto dirigido por Hansi Flick jugará su partido este lunes con tal de distribuir los horarios y que LaLiga asegure la máxima audiencia posible a lo largo de la jornada. Será el único encuentro que se dispute durante el lunes en LaLiga, por lo que las miradas estarán puestas en Montilivi con la reacción de los azulgranas tras la debacle copera en el Metropolitano.