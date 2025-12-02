¿Por qué el Barcelona juega hoy la jornada 19 de LaLiga EA Sports?

El FC Barcelona recibe la visita del Atlético de Madrid hoy martes 2 de diciembre con el objetivo de seguir dando continuidad a su racha triunfal en LaLiga EA Sports. El conjunto azulgrana acumula cuatro jornadas consecutivas celebrando la victoria, pero esta noche mide sus fuerzas ante uno de los rivales más temibles del campeonato.

El cara a cara contra el Atlético de Madrid no se antoja ni mucho menos sencillo. Los rojiblancos tuvieron un mal inicio de temporada, pero este hace tiempo que quedó sepultado y llegan al Spotify Camp Nou con una imponente racha de seis triunfos consecutivos. A pesar de ocupar la cuarta posición de la clasificación, lo apretado de la carrera por el liderato propicia que los pupilos de Simeone puedan igualar la puntuación de los azulgranas en caso de victoria.

El Barça afronta su próximo compromiso apenas tres días después de imponerse ante el Deportivo Alavés en un partido que, sumado al tropiezo del Real Madrid en Montilivi, ha terminado derivando en el asalto al liderato de la clasificación. Sin embargo, si prestamos atención al calendario, el duelo entre Barça y Atlético será el único partido de LaLiga EA Sports que se dispute hoy.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Alavés / Dani Barbeito

El motivo de la disputa de este partido aislado un martes, día que salvo contadas excepciones no figura en la agenda de LaLiga, es que pertenece a una jornada adelantada. Barça y Atlético miden sus fuerzas en el que técnicamente debería tratarse del último partido de la primera vuelta, pero que se celebrará cuando la competición doméstica apenas ha superado la jornada 14.

El Atlético de Madrid, próximo rival del Barça en LaLiga EA Sports / EFE

¿Por qué se disputa hoy la jornada 19 de LaLiga EA Sports?

La explicación a este calendario anómalo se encuentra en la Supercopa de España, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de enero de 2026. La celebración del torneo interrumpirá la jornada de la jornada 19, ya que ese fin de semana los cuatro equipos involucrados no podrán salir a escena en el campeonato doméstico.

Aprovechando que durante estos tres próximos días se disputan los partidos correspondientes a la segunda ronda de la Copa del Rey, de la que los participantes de la Supercopa están exentos, la competición ha optado por adelantar los partidos de los cuatro equipos involucrados a esta semana.

Athletic Club y Real Madrid, los dos equipos que completan el elenco de participantes de la Supercopa de España, también quedarán afectados por esta medida y se enfrentarán mañana miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (CET).