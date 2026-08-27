LALIGA EA SPORTS
¿Por qué el Barcelona juega hoy la jornada 1 de LaLiga EA Sports?
El partido que enfrenta a FC Barcelona y Athletic Club corresponde a una jornada atrasada de LaLiga EA Sports
El FC Barcelona recibe la visita del Athletic Club hoy jueves 27 de agosto con el objetivo de dar continuidad a su buen arranque liguero. El conjunto dirigido por Hansi Flick viene de arrasar en su estreno ante el Elche (0-5), aunque esta noche mide sus fuerzas ante uno de los rivales más incómodos del campeonato.
A pesar de su 'status', el Athletic aterriza en la Ciudad Condal en un mal momento tras su doloroso tropiezo inaugural ante el Sevilla, que propició que la Terzic iniciase con el pie izquierdo su nuevo proyecto al caer en casa de forma estrepitosa (1-3).
Tanto Barça como Athletic afrontan el choque apenas unos días después de su debut liguero, y también deberán salir a escena este fin de semana, lo que deriba en una jornada maratoniana en la que disputarán tres jornadas ligueras en cuestión de 7 días.
Esta acumulación de partidos es consecuencia de que el duelo del jueves corresponde a una jornada liguera atrasada. Barça y Athletic miden sus fuerzas en el marco de la primera jornada de LaLiga en un encuentro que debió ser disputado hace cerca de dos semanas.
¿Por qué Barça y Athletic juegan hoy la jornada 1 de LaLiga EA Sports?
El FC Barcelona es uno de los equipos con más presencia mundialista en las rondas finales del Mundial 2026 con hasta 10 representantes. Para estos casos, la competición liguera acordó con los clubes afectados que podrían atrasar su estreno en LaLiga con el objetivo de poder recuperar con garantías a toda la plantilla.
La primera jornada de LaLiga EA Sports arrancó el pasado sábado 15 de agosto con la disputa del Alavés-Getafe, pero estas fechas hubiesen comprometido seriamente la preparación de los internacionales. Por lo tanto, del mismo modo que hicieron Real Madrid y Atlético, el Barça pudo atrasar su estreno hasta esta noche.
¿Dónde ver el Barcelona - Athletic de LaLiga por TV y en directo?
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Barça y Athletic Club de la jornada 1 de LaLiga EA Sports, se podrá ver por TV a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Athletic Club a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro
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