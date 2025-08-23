¿Por qué el Barcelona juega hoy con una camiseta de la temporada pasada?

El FC Barcelona se prepara para afrontar su segundo partido a domicilio consecutivo en este arranque liguero. Después de resolver por la vía rápida el compromiso ante el Mallorca en Son Moix (0-3), los azulgranas visitan el Ciutat de València para medir sus fuerzas ante el recién ascendido Levante.

Tal como sucedió ante el Mallorca, el Barça no podrá estrenar ninguno de los tres conjuntos diseñados para la temporada 2025/26. Ni el tradicional azulgrana, ni el dorado con el logo de Kobe Bryant ni la recientemente anunciada tercera equipación naranja.

La solución, de nuevo, ha sido recurrir a la tercera equipación de la temporada 2024/25. De este modo, por segunda jornada consecutiva, el conjunto azulgrana vestirá de un verde fosforito que el año anterior utilizó con cierta frecuencia en las grandes noches de Champions League.

La decisión de no permitir al FC Barcelona lucir sus nuevas equipaciones corresponde a LaLiga, encargada de validar las propuestas de los dos clubes involucrados a través de la aplicación oficial 'Kit Selector'.

¿Por qué el Barcelona juega con una equipación del año pasado?

Tanto contra el Mallorca como contra el Levante, los motivos que han llevado a descartar los tres nuevos conjuntos del FC Barcelona responden a los criterios cromáticos de LaLiga. La primera equipación, del mismo modo que la tercera, coinciden con la de sus rivales, que tienen prioridad al ejercer como locales.

En el caso de la segunda equipación, cuya camiseta dorada no presenta coincidencias con la de Mallorca o Levante, el motivo del descarte fueron los pantalones y las medias que completan el conjunto.