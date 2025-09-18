¿Por qué el Barcelona juega la Champions League en jueves?

La Champions League 2025-26 tuvo su esperado pistoletazo de salida el pasado martes 16 de septiembre y, a diferencia de la norma habitual, se extenderá hasta este jueves 18. La primera jornada de la máxima competición europea se desarrollará en un calendario atípico que retrasa el estreno de algunos de los grandes aspirantes al título, entre ellos el FC Barcelona.

Tanto en la primera fase como en las rondas eliminatorias, los partidos de las Champions League acostumbran a jugarse en martes y miércoles. Sin embargo, desde la temporada anterior, la UEFA ha optado por repartir los compromisos de la jornada inaugural en tres días.

Esta novedosa medida coincide con el cambio de formato aplicado desde la edición anterior, en la que la tradicional fase de grupos dio paso a una fase liga con una clasificación única para los 36 participantes. Los 8 primeros acceden directamente a octavos, mientras que los equipos que finalicen entre la 9ª y la 24ª posición se jugarán las plazas restantes en un playoff.

Esta ampliación de la primera jornada afecta directamente al FC Barcelona, cuyo estreno en la presente edición de la máxima competición europea tendrá lugar hoy jueves 18 de septiembre a partir de las 21:00 horas (CET). Los azulgranas inician su andadura continental con una difícil visita al St. James' Park, feudo del Newcastle United.

El motivo detrás de la extensión de la jornada inaugural responde a la decisión de la UEFA de dar más importancia a los respectivos estrenos de los participantes con unos días de competición con menos carga de partidos, pasando de 9 a 6 encuentros al día. El día adicional ocupa el lugar en el calendario de la Europa y la Conference League, cuyo pistoletazo de salida tendrá que esperar a la próxima semana.

Del mismo modo que la Champions League ha gozado de una semana inaugural en exclusiva, la Europa League también repartirá en dos días sus primeros partidos. Estos tendrán lugar entre el miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre.