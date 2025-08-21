Insaciable Lewandowski: dos décadas al máximo nivel

Robert Lewandowski apunta al Ciutat de València. Después de perderse la primera jornada, en Mallorca, por lesión, el 'killer' del Barça ya se entrena con el grupo y se espera su regreso este sábado (21.30 horas) contra el Levante. Afronta su vigésima temporada consecutiva en la élite, que se dice pronto. Cuando un entonces adolescente Lewandowski empezó a jugar en el fútbol profesional, en julio de 2007, su actual compañero en el vestuario azulgrana, Lamine Yamal, apenas tenía dos semanas de vida, Cubarsí y Jofre Torrents acababan de cumplir seis meses, y canteranos como los primos Toni y Guille Fernández, o la revelación de la pretemporada, Dro, ni habían sido engendrados.

Lewandowski vuelve a los entrenamientos en la sesión de recuperación del Barça / FC BARCELONA

Los más grandes futbolistas, y ahí están los ejemplos de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, lo son por sus capacidades sobre el terreno de juego y también por la fortaleza mental y el cuidado diario, que les permite llegar a edades en las que otros futbolistas ya están retirados con todavía mucho que decir.

El mérito de Robert Lewandowski, es que encima lo hace en una Liga tan competitiva como la española y en las filas de su actual campeón, un FC Barcelona donde la exigencia es máxima. Y ahí están sus números para dejar con pocas palabras a sus detractores.

Goles decisivos

La temporada pasada (27 goles en 34 partidos), Lewy no consiguió ser el Pichichi, como si lo fue en la 2022/2023 para su primer trofeo realizador en LaLiga, pese a marcar menos goles (23) en el mismo número de encuentros. Pero sí logró un registro muy importante, y es que fue el futbolista de todo el campeonato liguero con más goles (10) decisivos. O lo que es lo mismo, que ganaron partidos.

DAZN Football

Robert Lewandowski empezó su carrera profesional en el Znicz Pruszkow de la Segunda División polaca, de donde llegó procedente del filial del Legia de Varsovia por 15.000 euros. Marcó 21 goles en 32 partidos ligueros y dio al salto a la máxima categoría del fútbol de su país de la mano del Lech Poznan.

Con el equipo 'ferroviario' sumó 58 encuentros en la Ekstraklasa y anotó 32 dianas, que le valieron para llamar la atención de la Bundesliga.

Lewandowski - Bayern Múnich / EFE

En Alemania, se hartó a marcar goles y a coleccionar títulos de máximo artillero. Jugó un total de 384 partidos ligueros entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich y celebró 312 goles, 74 con los del 'muro amarillo' y 238 con los bávaros.

37 primaveras

En el FC Barcelona, el de Varsovia cumple su cuarta temporada: 23 goles ligueros en la primera, 19 en la segunda y 27 en la tercera para un total de 69 goles como azulgrana (101 si sumamos todas las competiciones).

Y ahí sigue Lewy, al máximo nivel a sus 37 años, que cumple este 21 de agosto. Un 'killer' insaciable con dos décadas de fútbol detrás... y lo que le queda.