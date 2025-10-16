Barcelona - Girona: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Después de una semana sin liga por el parón de selecciones regresa el fútbol de clubes. El Barça, que viene de dos tropiezos consecutivos, recibe al Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys en el duelo correspondiente a la novena jornada de LaLiga, en el que puede ser el último encuentro liguero en la 'montaña mágica'.

El conjunto azulgrana quiere disipar la dudas generadas en los dos últimos choques, en los que cayeron por 1-2 contra el PSG y salieron goleados por 4-1 ante el Sevilla, en uno de los peores encuentros con Hansi Flick en el banquillo. El tropiezo en tierras andaluzas propicio la caída del Barça del liderato, aunque la distancia con el Real Madrid es de tan solo dos puntos.

Por su parte, las sensaciones del Girona son totalmente opuestas. A pesar de un inicio titubeante, el conjunto de Míchel consiguió en su último partido la primera victoria de la temporada, tras vencer por 2-1 al Valencia en Montilivi. Además, suman tres duelos consecutivos sin conocer la derrota, en parte gracias a la mejoría defensiva y las buenas actuaciones recientes de Gazzaniga, con la confianza total del entrenador vallecano pese a la llegada de Livakovic. Aun así, no han podido escapar del descenso, pues se encuentran en la décimooctava posición con seis puntos.

El Girona busca la gesta que ya logró hace dos temporadas, cuando derrotó al Barça en Montjuïc por 2-4 en un encuentro redondo de los gerundenses, en el que confirmaron que su inicio de campaña no fue mera casualidad. A pesar de ese recordado triunfo, los azulgranas devolvieron a la realidad al equipo de Míchel el año pasado, venciendo en ambos duelos por 4-1.

Los entrenadores de ambos equipos deberán retocar sus alineaciones. El Barça ha perdido en el parón a Dani Olmo y Robert Lewandowski, que se suman a las bajas de Joan García, Ter Stegen, Gavi y Raphinha. Por su parte, el Girona también cuenta con varios lesionados: Juan Carlos, Alejandro Francés, Van de Beek, Ounahi, David López y Jhon Solís. Además, está sancionado Iván Martín, que cumple su segundo partido de sanción.

HORARIO DEL BARCELONA - GIRONA

El partido entre el FC Barcelona y el Girona, correspondiente a la novena jornada de La Liga EA Sports, se disputará el próximo sábado 18 de octubre a las 16:15 horas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

DÓNDE VER EL BARCELONA - GIRONA

El Barça - Girona podrá verse en directo en TV a través de DAZN, disponible a través de los operadores de televisión Movistar Plus + y Orange.

Además, también podrás seguir todo lo que suceda en el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.