En directo
LALIGA
Barcelona - Girona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el derbi | LaLiga EA Sports
Sigue el minuto a minuto del derbi entre Barça y Girona (DAZN; 16.15h) de la jornada 9 de LaLiga EA Sports
Debuta Toni Fernández en partido oficial y lo hace como titular, en principio de extremo izquierdo. Ya jugó allí en la pretemporada
El Girona llevaba unos días con defensa de cinco, pero por la alineación, lo más seguro es que Arnau juegue de pivote con Witsel y Michel haga un 4-2-3-1.
No juega Solis, juega Joel Roca, que ha vuelto del Mundial sub-20. Antes de irse lo había jugado todo y había sido el mejor
El once del Girona
Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Alex Moreno; Arnau, Witsel; Bryan Gil, Portu, Joel Roca; Vanat
TONI FERNÁNDEZ, TITULAR
¡La alineación del Barça! Oficial Tek, Koundé, Eric, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó, Pedri; Lamine, Toni Fernández, Rashford.
El Girona ya ha pisado el césped del Lluís Companys.
La alineación del Barça debería estar al caer. ¿Veremos alguno de los más jóvenes hoy titular? Dro es una de las opciones.
¿Quieres conocer cómo juega Juan Hernández?
¿Qué dijo Flick en la previa del encuentro?
"El rumor que Lamine llegó tarde ante el PSG es basura y quién diga que intervino el presidente o Deco para que jugara miente".
"Lamine y Fermín han vuelto, pero no puden jugar los noventa minutos; no es posible".
¿Quieres conocer cómo juegan Xavi Espart?
En la convocatoria dos regresos, Lamine y Fermín, y dos grandes novedades del filial: a los habituales Toni, Dro y Jofre, se añaden Xavi Espart y Juan Hernández.
