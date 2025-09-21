En Directo
FC BARCELONA
Barcelona - Getafe, hoy en directo: última hora y alineaciones del partido de LaLiga 2025/26, en vivo
Sigue en directo el partido de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26 entre el FC Barcelona y el Getafe CF que se disputa en el Estadi Johan Cruyff
Lamine se rinde a Ansu
Lamine está feliz después de que Ansu Fati haya firmado hoy un doblete con el Mónaco
Se jugará el partido
El partido, según informa Catalunya Radio, no peligra. Ya no llueve y parece que la tormenta ha quedado atrás. La liga ha inspeccionado el terreno de juego y todo está OK.
No para de llover
Queda una hora y media...
¿Resistirá el césped?
Esperemos que se pueda jugar el partido...
Vestuario preparado
El Barça lo tiene todo preparado...esperemos que la climatología permita que el partido se juegue
Ahora mismo una de las noticias del entorno Barça es el doblete de Ansu Fati en el triunfo del Mónaco hoy ante el Metz (5-2). El jugador cedido por el Barça suma tres goles en solo dos encuentros sin haber sido todavía titular.
Estamos pendientes de conocer las alineaciones de los dos equipos. Veremos si Flick apuesta por rotaciones importantes o solo pequeños cambios. Futbolistas como Olmo, Christensen o Ferran están entre los candidatos a entrar en el equipo tras ser suplentes.
En el vestuario del Barça las equipaciones ya están preparadas.
Ahora mismo las informaciones que nos llegan es que se debería jugar el encuentro a las 21.00 horas en el Johan. Nuestro fotógrafo Dani Barbeito nos trae imágenes desde el estadio en directo.
Está diluviando en Barcelona y se prevé que siga la tormenta en la hora del encuentro. Veremos cómo evoluciona y si se puede ver afectado el encuentro.
