En Directo
FC BARCELONA
FC Barcelona - Getafe CF: previa, resumen, resultado y goles del partido de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26
Sigue en directo el partido de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26 entre el FC Barcelona y el Getafe CF que se disputa en el Estadi Johan Cruyff
¡Hola a todos! Bienvenidos a los directos de SPORT.es, en esta ocasión para seguir el FC Barcelona - Getafe CF de la Jornada 5 de LaLiga 2025/26 que se disputa en el Estadi Johan Cruyff.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Tensión en Mánchester tras el doblete de Rashford: 'No me preocupa
- Pedri prioriza el Barça y el descanso
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Dardo directo de Flick al Real Madrid: 'Estar ahí es tener respeto
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150
- Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro
- Gavi, decisión inminente