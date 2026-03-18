El Spotify Camp Nou, el fortín del Barça ante los rivales ingleses... con un único lunar

Solo un equipo inglés ha conseguido ganar, a lo largo de la historia, en el Camp Nou en partido oficial. Fue el Liverpool, en dos ocasiones. El balance del FC Barcelona ante los ingleses es muy favorable y da esperanzas de cara a la clasificación para los cuartos de final de la Champions League. Espoleados, además, por el impresionante registro que mantienen los de Hansi Flick desde el regreso al nuevo estadio: 14 de 14 entre todas las competiciones.

Champions

Tercera visita del Newcastle

El rival de este miércoles, el Newcastle, pisará por tercera vez el coliseo barcelonista. Las dos anteriores también fueron en la Champions League. La primera, la temporada 1997/1998 en la fase de grupos. El brasileño Giovanni marcó el único gol del partido a pase de Pep Guardiola para los de Louis van Gaal.

Y la segunda, curiosamente también con el neerlandés de entrenador, en su segunda etapa al frente del banquillo azulgrana. Un 3-1 en la liguilla, con dianas de Dani García, Patrick Kluivert y Thiago Motta.

El balance del Barça en casa frente a equipos ingleses es impresionante. Al que más veces ha ganado en el Camp Nou es al Chelsea, un total de 5 (más cuatro empates en 9 partidos). El triunfo más destacado, sin duda, el 5-1 de la Champions 1999-2000 en un encuentro que se fue a la prórroga. Una remontada histórica.

Le siguen, en cuanto a número de victorias, los enfrentamientos europeos contra el Manchester United, el Arsenal, el Manchester City y el Birmingham. En los cuatro casos, el Barça les ha ganado 3 partidos como local.

En total, el FC Barcelona ha recibido a 15 cuadros ingleses a lo largo de su historia. Además de los mencionados Newcastle, Chelsea, ManUnites, Arsenal, City y Birmingham, también han visitado feudo azulgrana Leeds, Aston Villa, Ipswich Town, Liverpool, Tottenham, Wolverhampton, Sheffield Wednesday, London XI y Nottingham Forest.

Deco, contra el Liverpool en 2007 / JOAN IGNASI PAREDES

Los 'red', el único lunar

Todos ellos con un balance muy favorable, a excepción del Liverpool, que ha logrado vencer en 2 ocasiones en el Spotify Camp Nou de 5 visitas (las otras tres se saldaron con una victoria azulgrana y dos empates).

Las derrotas ante los 'reds' llegaron en la Copa de Ferias de la temporada 1975/1976 y en la Champions League de la 2006/2007. En la primera, el Barça de Hennes Weisweller cayó por 0-1 en la ida de las semifinales de la Copa de Ferias. El 1-1 de la vuelta en Anfield fue insuficiente.

Y la segunda fue todavía una eliminatoria más ajustada, en este caso de los octavos de final de la Liga de Campeones. La ida del Camp Nou se resolvió por 1-2 de los de Rafa Benítez ante los de Frank Rijkaard. Deco marcó el gol barcelonista. La lástima fue que el Barça venció por 0-1 en la vuelta, con diana de Eider Gudjohnsen, pero no logró pasar por el valor doble de los goles en campo contrario.