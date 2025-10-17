Un Barça con luces y sombras: de la dependencia de Pedri a no repetir nunca alineación

Con luces y sombras. Esta podría ser la valoración al arranque de temporada del FC Barcelona tras los 10 primeros partidos oficiales disputados (8 de LaLiga y 2 de la Champions League). En su segundo año al frente del equipo, Hansi Flick se está encontrando varios inconvenientes, principalmente la salida no cubierta de un referente defensivo como Iñigo Martínez y las lesiones, sobre todo en los períodos, como el actual, de compromisos internacionales. En SPORT hemos analizado los principales datos de este inicio de campaña en la que el equipo azulgrana ha ido de más a menos tras las dos derrotas consecutivas ante París Saint-Germain y Sevilla.

Los números de los 10 primeros partidos del Barça 2025/26 / Marc Creus

1.- Pedri, el indispensable en una plantilla 'coral'

Transcurridos 10 partidos oficiales, Hansi Flick ya ha utilizado a 24 futbolistas de la plantilla azulgrana, es decir, a todos menos a Marc-André Ter Stegen, que no está disponible por lesión, el tercer portero, Diego Kochen, y el canterano Toni Fernández, a quien hizo debutar la pasada campaña en un partido de Copa del Rey en Barbastro y que podría tener minutos en cualquier momento. Es una plantilla 'coral', con oportunidades para casi todos, motivado en parte por las lesiones pero también por el deseo del técnico alemán de contar con fondo de armario y de la máxima implicación del grupo, como ha insistido en las ruedas de prensa.

Aun así, queda claro que si Hansi tiene a un futbolista imprescindible en la plantilla, éste es Pedri, a quien afortunadamente le están respetando las lesiones. No como a Lamine Yamal, que en condiciones normales también sería un fijo en las alineaciones del técnico alemán. El de Tegueste ha participado en los 10 partidos y es el que más minutos suma, un total de 866', mientras que le siguen en el ranking de participación Eric Garcia (687 minutos) y Jules Koundé (665').

2.- Rol secundario para Lewandowski

En esta lista, llama la atención que Robert Lewandowski esté ubicado en la posición decimosegunda de futbolistas de la plantilla azulgrana con más minutos. El 'killer' polaco, que pasó por una lesión en el arranque de temporada (se perdió el debut) y ha vuelto a caer, asume una nueva realidad a la que estaba muy poco acostumbrado: empezar más veces (6) en el banquillo que como titular (3). Ha logrado marcar cuatro goles en 431 minutos, lo que le da un promedio de gol cada 107 minutos, algo inferior al del global de la temporada pasada: gol cada 93,57 minutos (marcó 42 tantos en 3.930').

El buen momento de forma de Ferran Torres (aunque solo lleva un gol más con mayor minutaje de 647') y el hecho de tener ya 37 años le han llevado a perder protagonismo, lo que repercute también en el Barça, pues si miramos la campaña anterior, Lewy ya llevaba 9 goles a estas alturas, 5 más que ahora.

3.- Menos goles pero más repartidos

Todo esto lleva a que el Barça 2025/2026 tenga el gol más repartido, pero su capacidad realizadora sea menor a la del primer año con Hansi Flick. Pese a la goleada 6-0 al Valencia, el equipo azulgrana suma 6 goles menos que la pasada campaña transcurridos los 10 primeros partidos oficiales, cuando ya había marcado 31 tantos por los 25 actuales. En el aspecto de goles encajados, en cambio, hay un mayor equilibrio: 12 esta temporada por 10 de la anterior.

Son ya 11 los futbolistas del Barça que han marcado gol esta temporada, si bien la pasada también destacó el equipo en este aspecto, pero no tan pronto como ahora. El máximo realizador es Ferran Torres con 5 dianas, es decir, marca una media cada dos partidos, y le siguen Lewandowski (4), Rashford y Raphinha (3), Fermín y Lamine Yamal (2), Dani Olmo, Koundé, Eric Garcia, Araujo y Pedri (1).

Ferran Torres sigue con su buena racha goleadora ante el PSG / Champions

4.- Ni un solo once titular repetido

En los 10 partidos que llevamos de temporada 2025/2026, Hansi Flick no ha repetido en una sola ocasión el mismo once titular, condicionado principalmente por las lesiones, pero también por no haber logrado encontrar una base sólida, sobre todo en la defensa. Ya no es que no haya confeccionado la misma alineación de manera consecutiva, es que ninguna ha sido igual en los diez encuentros.

En la portería, se encontró con la lesión de Joan Garcia, así que entró Wojciech Szczesny. El centro del campo es la línea que más ha logrado mantener, con Pedri y de Jong, aunque las variaciones sí se han producido en la mediapunta, con Dani Olmo como la opción principal.

Y en cuanto al tridente de ataque, Flick ha jugado casi siempre que ha podido con Lamine por la derecha y Ferran en punta, mientras que Raphinha y Rashford se han repartido la banda izquierda.

Eric García, ante el PSG / Emilio Morenatti / AP

5.- El 'baile' de la defensa

Las variaciones en la defensa merecen un capítulo aparte. Hasta el punto que la línea defensiva más repetida solo ha podido verse en 2 ocasiones. Y son hasta tres combinaciones distintas en este caso: Eric-Araujo-Cubarsí-Balde; Koundé-Araujo-Cubarsí-Gerard Martín; y Koundé-Eric-Cubarsí-Gerard Martín.

El arranque a medio gas de Koundé, las dudas con Arauijo, la lesión de Balde, el paso adelante de Eric Garcia, pero sobre todo la marcha de Iñigo Martínez y el cambio, a peor y obligado, de Cubarsí en el perfil izquierdo han motivado el baile defensivo, un aspecto todavía por corregir y que ha llevado a actuaciones preocupantes como la del Sánchez Pizjuán.