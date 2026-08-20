Fichajes del FC Barcelona 2026/27: última hora, rumores, altas y bajas para la próxima temporada

El FC Barcelona continúa avanzando en la planificación de su plantilla para la temporada 2026/27. Después de un curso ilusionante donde se consiguió defender el título de Liga durante la segunda campaña de Hansi Flick en el banquillo, el conjunto azulgrana ha acometido una profunda renovación con el objetivo de dar un nuevo salto competitivo, especialmente en la Champions League, la gran asignatura pendiente del proyecto.

El primer gran movimiento del verano fue el fichaje de Anthony Gordon, procedente del Newcastle. El delantero inglés llegó como una petición de Flick para aumentar la profundidad y el desequilibrio del ataque. Unos días después, el Barça incorporó a Karim Adeyemi, procedente del Borussia Dortmund, y también apostó por el joven Jesse Bisiwu, una de las promesas más interesantes del Club Brujas.

Adeyemi y Gordon posan junto al Trofeo Joan Gamper / FC BARCELONA

No fueron los únicos en llegar. El Barça cerró por sorpresa la estelar incorporación de Rodri Hernández, que abandona el Manchester City para convertirse en una de las grandes piezas del nuevo proyecto en el centro del campo a través de su experiencia, liderazgo y capacidad para controlar los partidos. Junto a Rodri también ha llegado João Cancelo; el lateral portugués regresa al Barça por segunda vez después de desvincularse del Al-Hilal y refuerza la defensa con su polivalencia, pudiendo actuar en ambos laterales.

Rodri y Cancelo en el Spotify Camp Nou para el Gamper / Dani Barbeito

Las llegadas, sin embargo, han ido acompañadas de una importante operación salida. Robert Lewandowski puso rumbo al Chicago Fire después de finalizar su contrato; Ansu Fati abandonó definitivamente la disciplina azulgrana para continuar su carrera en el Mónaco; y también dejaron el club Iñaki Peña y Marc-André Ter Stegen, este último cedido al Ajax.

Ronald Araujo jugará cedido en el Liverpool hasta final de temporada y Ferran Torres se marchó traspasado al Paris Saint-Germain. También ha abandonado el club Jofre Torrents, rumbo al Ajax después de llegar al primer equipo durante la pasada temporada. Mientras, Héctor Fort y Marc Casadó apuntan a salir en los últimos días de mercado.

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Ronald Araujo se ha marchado cedido al Liverpool / X

El mercado, sin embargo, no está cerrado. El siguiente nombre señalado en rojo continúa siendo el de Julián Álvarez. La marcha de Lewandowski y el reciente traspaso de Ferran han dejado al Barça sin un delantero centro consolidado en la primera plantilla, por lo que la incorporación de un ‘9’ se ha convertido en uno de los últimos grandes objetivos de Deco.

Los movimientos del Barça en el mercado de fichajes

Altas: Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jesse Bisiwu (Club Brujas), João Cancelo (libre, tras desvincularse del Al-Hilal), Rodri Hernández (Manchester City).

Anthony Gordon (Newcastle), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jesse Bisiwu (Club Brujas), João Cancelo (libre, tras desvincularse del Al-Hilal), Rodri Hernández (Manchester City). Bajas: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (Mónaco), Iñaki Peña (Panathinaikos), Marc-André ter Stegen (Ajax, cedido hasta 2027), Ronald Araujo (Liverpool, cedido hasta 2027), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Jofre Torrents (Ajax), Marcus Rashford (regresa al Manchester United tras finalizar su cesión).

Robert Lewandowski (Chicago Fire), Ansu Fati (Mónaco), Iñaki Peña (Panathinaikos), Marc-André ter Stegen (Ajax, cedido hasta 2027), Ronald Araujo (Liverpool, cedido hasta 2027), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Jofre Torrents (Ajax), Marcus Rashford (regresa al Manchester United tras finalizar su cesión). Salidas encaminadas: Tommy Marqués (Sporting de Braga) y Áron Yaakobishvili (Almería). Marc Casadó y Héctor Fort podrían salir antes del cierre del mercado.

Tommy Marqués (Sporting de Braga) y Áron Yaakobishvili (Almería). Marc Casadó y Héctor Fort podrían salir antes del cierre del mercado. Interesan: Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

La plantilla del Barça para la temporada 2026/27