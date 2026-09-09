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Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27
Sigue el minuto a minuto del Barça - Feyenoord (18.45 horas; M+ Liga de Campeones) de la Jornada 1 de la Champions League 2026/27
Un rival histórico
La primera Copa de Europa ganada por un club holandés la conquistó el Feyenoord en el año 1970. Luego llegarían las tres seguidas del Ajax.
Gio Van Bronckhorst
El entrenador del Feyenoord es un viejo conocido de la afición del Barça. Gio era el lateral izquierdo titular del Barça de Rijkaard que ganó la Champions en el 2006. Gio era un zurdo con gran calidad y un golpeo de balón excelente.
Vestuario preparado
El vestuario del Barça está listo para el debut europeo del equipo de Flick. Veremos si hoy tienen un buen día Lamine y compañía
La posición de mediapunta
Fermín López está jugando de maravilla como mediapunta con goles, trabajo y asistencias. Dani Olmo viene de disputar un gran Mundial. ¿Jugará hoy como titular o seguirá siendo un jugador útil para el tramo final del encuentro?
Espart o Cancelo
Seguramente es la gran duda en la alineación de hoy. ¿Jugará Cancelo su primer partido de titular o seguirá confiando Flick en Xavi Espart?
Ya tenemos a Ivan San Antonio, que hoy es el compañero de SPORT encargado de cubrir el partido, en el Camp Nou. Aquí su previa:
Así luce el vestuario del Barça en el Camp Nou
Este mediodía tenía que jugarse el otro Barça - Feyenoord, el de la Youth League. Pero el partido quedó aplazado por la alerta de lluvias fuertes y las restricciones impuestas. Se jugará mañana, finalmente, a las 9.30h en el Johan Cruyff
Y esta es la convocatoria de Pol Planas, con tres jugadores que bajan a reforzar el Juvenil
Laporta, en la previa
También ha hablado Joan Laporta este mediodía justo antes de la comida de directivas. El president azulgrana ha atendido los medios para valorar, entre muchos otros temas, las numerosas nominaciones de futbolistas culés para el Balón de Oro: "Es para que los culés, todos nosotros y nuestros jugadores y jugadoras estén orgullosos de formar parte de este club. Muchos se han formado aquí".
El camino a por 'la sexta' arranca en casa
Os dejamos por aquí también la previa del encuentro, titulada: El camino a por 'la sexta' arranca en casa. Estos son también los posibles onces de Barça y Feyenoord:
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