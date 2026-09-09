Barcelona - Feyenoord en directo hoy: la previa, las alineaciones y las novedades del partido de la Champions 2026/27

Laporta, en la previa

También ha hablado Joan Laporta este mediodía justo antes de la comida de directivas. El president azulgrana ha atendido los medios para valorar, entre muchos otros temas, las numerosas nominaciones de futbolistas culés para el Balón de Oro: "Es para que los culés, todos nosotros y nuestros jugadores y jugadoras estén orgullosos de formar parte de este club. Muchos se han formado aquí".