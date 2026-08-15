Barcelona - FC Basel: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo

El FC Barcelona afronta la recta final de su preparación para la temporada 2026/27 con un nuevo amistoso de exigencia. El conjunto dirigido por Hansi Flick cuenta los días para empezar la competición oficial, pero antes debe seguir afianzando el equipo a través de partidos amistosos que sirvan para llegar a punto para el estreno en LaLiga.

En este sentido, el Barça visitará Suiza para medirse al FC Basel en la última prueba de pretemporada antes del Gamper. El partido llegará después del amistoso frente al Birmingham City y del triangular disputado en Udine contra Nottingham Forest y Udinese, una nueva oportunidad para que Flick reparta minutos, continúe dando ritmo competitivo a sus jugadores y avance en sus pruebas antes de afrontar los primeros compromisos oficiales del curso.

El escenario también aporta un componente especial al encuentro. El St. Jakob-Park está ligado a algunos recuerdos destacados de la historia azulgrana: Basilea fue la ciudad en la que el Barça conquistó en 1979 su primera Recopa de Europa, después de derrotar por 4-3 al Fortuna Düsseldorf. Además, los dos clubes ya se cruzaron en la fase de grupos de la Champions League 2008/09, con una contundente victoria barcelonista por 0-5 en territorio suizo.

Xavi Espart apunta al primer equipo del Barça / FC Barcelona

Tras el amistoso en Basilea, el Barça regresará a Barcelona para disputar el Trofeu Joan Gamper frente al Al Ahly el miércoles 19 de agosto, último ensayo antes de iniciar oficialmente la temporada. Solo cuatro días más tarde, el domingo 23 de agosto a las 21:30 horas, los azulgranas debutarán en LaLiga visitando al Elche en el Martínez Valero.

¿A qué hora juega el Barça contra el FC Basel el amistoso de pretemporada?

El partido entre Barça y FC Basel, correspondiente a la pretemporada 2026/27, se disputará este domingo 16 de agosto a las 16:30 horas (CEST) en el St. Jakob-Park, uno de los recintos más emblemáticos e históricos del fútbol suizo.

¿Dónde ver el Barcelona - FC Basel amistoso de pretemporada por TV y en directo?

El partido entre Barça y FC Basel se podrán ver a través de Barça Play. Será necesaria una suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas y con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.

Además, el encuentro se podrá ver en streaming a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona para aquellos usuarios suscritos con YouTube Pack Premium Members del Club.

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