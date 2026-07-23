Barcelona - CE Europa: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

El FC Barcelona continúa con su puesta a punto para el inicio de la competición y de la nueva temporada. Después de unos días de duro entrenamiento con los jugadores disponibles y un buen número de canteranos, el conjunto azulgrana disputará este viernes el primer partido de pretemporada contra el Europa con el objetivo de empezar a coger minutos de juego en las piernas de los futbolistas.

Será un duelo a puerta cerrada que se jugará después de la sesión de entrenamiento de este viernes, aunque no por ello dejará de ser un primer test de gran nivel para los azulgranas. De hecho, el Europa estuvo a un partido de plantarse en la final del playoff de ascenso a Segunda División, una temporada histórica para los escapulados que quieren consolidar su buen momento la próxima temporada.

Hansi Flick, preparado para iniciar la pretemporada / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA / SPO

Hansi Flick podrá contar con los jugadores disponibles del primer equipo a falta de que vuelvan los mundialistas. El técnico alemán echará mano de la cantera para cubrir las vacantes y también para probar a futbolistas que podrían tener cierto protagonismo de cara a la próxima campaña en Can Barça.

¿A qué hora es el Barcelona - Europa amistoso de pretemporada?

El partido entre FC Barcelona y Europa amistoso de pretemporada se disputará este viernes 24 de julio a las 20:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en Barcelona.

¿Dónde ver el Barcelona - Europa amistoso de pretemporada por TV y online?

En España, el partido amistoso de pretemporada entre FC Barcelona y Europa no se podrá ver en ninguna plataforma. El encuentro se disputará a puerta cerrada, por lo que no habrá retransmisión en directo del duelo entre ambos equipos.

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