Barcelona - Espanyol, en directo: reacciones y polémica del partido de Jornada 31 de LaLiga

Primeros comentarios sobre la alineación de Hansi Flick, en la que han entrado Lamine, Gavi y Pedri: "Entiendo que se ponga todo en el campo, un derbi es un derbi y se Flick ha de poner lo necesario para ganar al rival ciudadano", asegura Jordi Martí en el 'Què T'hi Jugues'. "El once ha de ser el conjunto de sensaciones que se tenga por todos lados"

"La gente del Barça nos tiene ganas y nos la ha tenido siempre", añade Gonzalo Álvarez. "Les pone ganarnos. Además de cerrar la Liga, creo que cerrarla en un derbi y ganando contra el rival de la ciudad... Estos chicos llevan diez doce años jugándose en contra, y los jugadores del Espanyol se acuerdan del derbi, como Joan Garcia se acuerda de lo que pasó ese día".