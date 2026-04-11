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Barcelona - Espanyol, en directo: reacciones y polémica del partido de Jornada 31 de LaLiga

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el derbi entre Barça y Espanyol del Spotify Camp Nou

Fermín y El Hilali en el derbi entre Barça y Espanyol de LaLiga 2025/26 en el RCDE Stadium

Fermín y El Hilali en el derbi entre Barça y Espanyol de LaLiga 2025/26 en el RCDE Stadium / Gorka Urresola Elvira

Juan Manuel Díaz

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