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Barcelona - Espanyol, en directo: reacciones y polémica del partido de Jornada 31 de LaLiga
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el derbi entre Barça y Espanyol del Spotify Camp Nou
Iturralde González sobre la jugada del primer gol del Barça y las quejas del Espanyol: "No hay nada punible porque es el propio jugador del Espanyol el que no permite a su portero salir a por el balón".
Josep Maria Minguella en la COPE no se anda por las ramas con los primeros minutos del derbi: "Están todos parados, parece un futbolín"
"Para mi gusto, el Espanyol está defendiendo demasiado cerca de su área porque después habrá demasiados metros para salir si consiguen recuperar la pelota", considera Dani Solsona en "RAC1'.
"Después de lo que ha pasado en las últimas semanas, no soy muy optimista con el arbitraje, veremos qué pasa", comentan en "El Barça Juga a RAC 1" al presentar a Alejandro Hernández Hernández (campo) y a Valentín Pizarro Gómez (VAR).
"El banquillo de esta tarde del Barça da gusto y da para hacer cambios de Excel" con jugadores como Cancelo, Lewandowski, Rashford, Dani Olmo, Koundé, De Jong..." asegura Marc Guillenen 'El Barça juga a RAC1'
Primeros comentarios sobre la alineación de Hansi Flick, en la que han entrado Lamine, Gavi y Pedri: "Entiendo que se ponga todo en el campo, un derbi es un derbi y se Flick ha de poner lo necesario para ganar al rival ciudadano", asegura Jordi Martí en el 'Què T'hi Jugues'. "El once ha de ser el conjunto de sensaciones que se tenga por todos lados"
"La gente del Barça nos tiene ganas y nos la ha tenido siempre", añade Gonzalo Álvarez. "Les pone ganarnos. Además de cerrar la Liga, creo que cerrarla en un derbi y ganando contra el rival de la ciudad... Estos chicos llevan diez doce años jugándose en contra, y los jugadores del Espanyol se acuerdan del derbi, como Joan Garcia se acuerda de lo que pasó ese día".
¡Hola a todos! Vamos a seguir el derbi barcelonés del Spotify Camp Nou entre el Barça y el Espanyol de LaLiga 2025/26, los debates, las polémicas de un duelo siempre intenso en el que los azulgranas intentan aprovechar el empate del Real Madrid frente al Girona (1-1) y los blanquiazules romper la racha sin conocer el triunfo para regresar a los puestos 'europeos'.
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