Barcelona - Espanyol: alineaciones probables de la jornada 31 de LaLiga EA Sports

No hay partidos de trámite para el Barça. Ni siquiera cuando estás a escasos días de intentar una hazaña en el Metropolitano para seguir creyendo en las semifinales de Champions. Antes de eso, los de Flick tendrán la misión de ganar el derbi de Barcelona y dar otro paso firme hacia una liga que no se les puede escapar. De nuevo en el Spotify Camp Nou, el Barça recibe a un Espanyol sumido en una crisis de resultados y que todavía no ha logrado ganar en lo que va de año.

La caída de los de Manolo es digna de estudio. Ganaron todos los partidos de diciembre y cerraron el 2025 quintos, a cuatro puntos de la Champions y diez por encima de los puestos fuera de Europa. Pero celebraron el Año Nuevo y empezó la maldición, precisamente ante el rival que tendrán enfrente este sábado. Dani Olmo resolvió aquel encuentro atascado en el RCDE Stadium y Lewandowski puso la guinda en el añadido (0-2). Pudo parecer un mero espejismo de la racha con la que arrancaron el campeonato, pero desde ese derbi no han levantado cabeza: cinco empates y ocho derrotas.

El Barça, en cambio, celebró una victoria de mucho mérito en el Metropolitano (1-2), alegría que se multiplicó con la derrota del Madrid en Mallorca, ampliando a siete puntos la distancia respecto a los blancos. Los colchoneros replicaron en Champions (0-2) en un duelo marcado por la falta de efectividad y el arbitraje, y ahora los azulgranas deberán volver al feudo madrileño para intentar remontar una eliminatoria muy cuesta arriba.

Balde y Bardghji calentando antes del partido ante el Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Rotaciones aseguradas

A pesar de la importancia que Flick concede siempre a estos partidos, las rotaciones serán obligadas para dar descanso a los que jugaron el miércoles y pensando ya en la réplica del próximo martes. Cubarsí tiene asegurado su puesto en el once tras ser expulsado en Champions y no poder disputar la vuelta. Siguen lesionados Raphinha, Bernal y Christensen. Frenkie De Jong, por su parte, ya se ha recuperado de forma definitiva y apunta a la convocatoria, aunque no se espera que sea titular este sábado.

Joan Garcia vivirá su segundo derbi con la elástica azulgrana, esta vez en un ambiente menos hostil y, con suerte, con menos trabajo que en la ida. Koundé repetiría en el lateral derecho pese a ser titular también en el Metropolitano, aunque Flick podría apostar por Xavi Espart. Araujo volvería al once para dar descanso a Gerard Martín, y el puesto de este lo ocuparía Cubarsí. Balde también regresaría como titular tras su lesión para que Cancelo tenga descanso.

En el medio, Casadó tendrá una oportunidad de oro para reivindicarse ante la falta de minutos. Estará acompañado por Gavi, que ya disputó 45 minutos en Champions, y por Fermín, más descansado, en la mediapunta. Arriba, la gran duda es Lamine. El de Rocafonda quiere jugarlo todo, pero podría ser momento para darle la titularidad a Bardghji, que pide minutos. En la otra banda, Rashford repetiría de inicio y arriba, Ferran buscará su enésima redención.

Flick conversando con Pedri y Ferran durante un entrenamiento / Enric Fontcuberta / EFE

Por parte del Espanyol, la única baja será la de Riedel, sancionado por acumulación de tarjetas, además de la lesión de larga duración de Javi Puado. Pocas sorpresas en el once perico: Dimitrovic bajo palos; El Hilali y Carlos Romero en los laterales; Cabrera, con el brazalete, y Calero en el eje, sustituyendo al alemán sancionado. En el medio, Pol Lozano y Urko González, con Edu Expósito más adelantado. Las bandas serán para Ngonge y Dolan, con Roberto arriba. El ex del Barça Atlètic fue titular ante el Betis, aunque se ha ido alternando con Kike García a lo largo de la temporada.

Alineaciones probables FC Barcelona - RCD Espanyol

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, Gavi, Fermín; Bardhgji, Rashford y Ferran Torres.

RCD Espanyol: Dimitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Urko González, Expósito; Ngonge, Dolan y Roberto.