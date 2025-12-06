El Barça se enfrenta a la 'prueba del algodón'

Prueba de fuego para el líder. El Barça se mide este sábado (18.30 horas) al Betis en La Cartuja, una visita exigente que será el preludio de las que vendrán en los próximos partidos ligueros. Los de Hansi Flick mostraron muy buenas prestaciones el pasado martes frente al Atlético (3-1) y volvió la comunión con la grada en un Spotify Camp Nou entregado. Pero ahora toca refrendarlo contra un Betis con la moral por las nubes después de la victoria en el derbi del Sánchez-Pizjuán (0-2). Los de Manuel Pellegrini son quintos, pero a siete puntos de los puestos de Champions League.

El Barça reafirma su liderato ante el Atlético de Madrid / SPORT

Para el Barça, es una magnífica oportunidad para reafirmarse en el liderato y ponerle la máxima presión al Real Madrid. Si los de Hansi Flick se imponen en feudo verdiblanco, se irán a dormir con cuatro puntos de ventaja sobre los de Xabi Alonso, que reciben al Celta de Vigo este domingo a las 21.00 horas.

A por la sexta en Liga

La situación en LaLiga ha cambiado de manera radical desde la derrota en el clásico, que, aunque dolorosa, marcó un punto de inflexión, pues el conjunto azulgrana ha ganado los cinco partidos siguientes al del Santiago Bernabéu y busca la sexta consecutiva en La Cartuja. Una muy buena racha en LaLiga que, eso sí, contrasta con la irregularidad en las decepciones en la Champions (Brujas y Chelsea). En cualquier caso, el equipo de Hansi Flick le ha conseguido recortar seis puntos a su máximo rival en cinco partidos y no quiere que el ritmo pare.

Además, con el grato recuerdo que supone el regreso al estadio de La Cartuja, un escenario donde los azulgranas levantaron la Copa del Rey el pasado 27 de abril con el gol de Jules Koundé en el minuto 116 ya en el permanente recuerdo de todos los culés.

Fermín López vuelve a la convocatoria tras dos partidos ausentes / FC BARCELONA / SPO

Dos refuerzos

Flick recupera a Frenkie de Jong tras un proceso febril y a Fermín López, que ha superado una lesión en el sóleo. El técnico alemán no confirmó que fueran titulares, pero a buen seguro que tendrán minutos con la vista puesta en la cita contra el Eintracht. Dani Olmo es baja tras sufrir una luxación en el hombro.

La del Betis será la primera de las visitas ligueras de máxima exigencia que tendrá el Barça en las próximas semanas. Después, vendrán Villarreal y el caliente derbi contra el Espanyol para arrancar 2026. Hay que darlo todo.