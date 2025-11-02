En Directo
FC BARCELONA
Barcelona - Elche, en directo hoy: resultado y goles en vivo | LaLiga EA Sports
Sigue el minuto a minuto del partido entre Barça y Elche (18.30h, DAZN) de la jornada 11 de LaLiga
La revelación de la Liga
El Elche es la gran revelación del campeonato liguero, aunque tras un gran inicio atraviesan un pequeño bache. 13 puntos en los primeros siete partidos y solo uno en los últimos tres. A pesar de ello, siguen novenos en la tabla a solo dos puntos de la séptima posición.
¡En SPORT podemos confirmar el once que avanzamos ayer! Araujo acompañará a Eric en la zaga y Casadó será el compañero de De Jong tras la lesión y expulsión de Pedri en el Clásico.
¡Buenas tardes!
¡Hooola, hoola a todos! Día de Barça en Montjuïc. Los azulgranas recibirán al Elche tras caer el pasado domingo en el Clásico y con la obligación de sumar de tres para seguir en la lucha por la Liga. Sigue toda la previa y el encuentro en directo en SPRT.
