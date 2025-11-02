Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

FC BARCELONA

Barcelona - Elche, en directo hoy: resultado y goles en vivo | LaLiga EA Sports

Sigue el minuto a minuto del partido entre Barça y Elche (18.30h, DAZN) de la jornada 11 de LaLiga

Lamine jugó más por dentro en el Bernbéu

Lamine jugó más por dentro en el Bernbéu / Associated Press/LaPresse / LAP

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar