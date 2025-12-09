En Directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Barcelona - Eintracht Frankfurt: reacciones, polémicas y última hora
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido entre Fútbol Club Barcelona y Eintracht Frankfurt de Champions League
Ricard Torquemada (Catalunya Ràdio): "Es el momento que Araújo se recupere, da la sensación de que su baja será larga".
Xavi Campos (Catalunya Ràdio): "Con balón, Eric está cada día más lúcido"
Catalunya Radio: "Eric no se ha encontrado escenarios de alta presión: es su reto pendiente"
